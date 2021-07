El miércoles 28 de julio, Telecinco emitió el especial 'Ahora, Olga', en el que Olga Moreno tenía la oportunidad de pronunciarse sobre las declaraciones que Rocío Carrasco había lanzado en su contra a lo largo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Un programa conducido por Carlos Sobera, en el que el presentador dejó caer la posibilidad de que, en un futuro, Mediaset diera espacio a Antonio David Flores para pronunciarse sobre las acusaciones de Carrasco.

Carlos Sobera junto a Olga Moreno en 'Ahora, Olga'

Tiempo después de que Sobera defendiera que Moreno tenía derecho a hablar públicamente sobre lo que se había contado de ella en la docuserie de Carrasco, Isabel Rábago quiso conocer la opinión de la protagonista sobre el hecho de que "Antonio David haya utilizado a sus hijos" para "dos exclusivas hablando de la enfermedad de David Flores, a cambio de que se guarden unas fotografías que son material comprometido de Antonio David con una chica".

Una cuestión ante la que Moreno aseguró que "yo te voy a hablar de mí", tras lo cual demandó "enséñame la revista". Sin embargo, lejos de permitir que Rábago insistiera en la cuestión, Sobera quiso intervenir para señalar que "sé que estás utilizando la táctica de que te dé su opinión sobre lo que ha hecho Antonio David, pero recuerda que el programa versa sobre lo que han tenido que escuchar sobre ella, no sobre Antonio David, durante su estancia en Honduras". "No es una portada de Olga, es de Antonio David", recalcó el presentador, tratando de atajar el asunto.

"Supongo que tendrá su oportunidad"

"Puedo aprovechar para decir que supongo que Antonio David tendrá su oportunidad, en su momento, dentro de Mediaset, para dar sus declaraciones, por ejemplo, sobre eso", comentó entonces Sobera, dando a entender la posibilidad de que la compañía pudiera dar espacio a Flores en el futuro, a pesar del fulminante despido de 'Sálvame' tras el estreno de la docuserie de Carrasco, incluso a pesar de que el malagueño ha interpuesto una demanda contra La Fábrica de la Tele y Mediaset. "Estas exclusivas repercutían en su familia, por lo que creo que algo tendrá que decir ella, no lo sé. A lo mejor me he equivocado de pregunta, perdón", manifestó entonces Rábago, tras lo cual Sobera declaró que "aquí estamos a otras cosas. Como decimos en Euskadi: o estamos a Rolex o estamos a setas".