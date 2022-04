Netflix ha reclutado a una cara conocida para dar lustre a la adaptación de "Heartstopper". La ficción, que llegaba a la plataforma el 22 de abril y que trata el amor en el instituto entre dos adolescentes, no ha tardado en generar revuelo por un secreto que había guardado a cal y canto: Olivia Colman, conocida por sus papeles en "La favorita", 'The Crown' o "El padre", está implicada en el proyecto.

Olivia Colman y Kit Connor en 'Heartstopper'

La actriz se ha metido en la piel de la madre de Nick, Sarah, y se encarga de apoyar emocionalmente a su hijo cuando siente que está confundido o cuando tiene problemas derivados de sus sentimientos. Su inesperado debut en la serie, que se ha logrado mantener en secreto, se produce al final del primer capítulo, para después intervenir puntualmente en otras secuencias.

El público no ha sido el único sorprendido por esta aparición, ya que el propio Kit Connor, que da vida a Nick, ha confesado a Radio Times que no supo quién daría vida a su madre ficticia durante la mayor parte del rodaje. "Había un círculo en la citación del rodaje y me preguntaba quién sería. Pensamos, 'Tiene que ser alguien muy interesante'", recuerda el joven, que disfrutó enormemente de poder trabajar con Colman: "Pudimos grabar con ella durante dos días solo ella y yo, y fue una experiencia completamente increíble e iluminadora para mí".

Fichaje inesperado

La creadora de la serie y de los cómics originales, Alice Oseman, también ha indagado en cómo fue conseguir esta colaboración. "Cuando hablábamos de contar con alguien importante para interpretar a la madre de Nick, literalmente pensaba que era imposible que esto sucediera", expone la escritora. "Aun así lo intentamos y Olivia quiso hacerlo. Yo no podía creérmelo. No hay otra manera de decirlo, me impactó, pero estaba feliz porque es una actriz increíble. Aporta mucho al personaje y todas las escenas con la madre de Nick se sienten muy especiales y sutiles y hermosas", concluye.