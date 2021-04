Emilia Clarke y Olivia Colman se suman a la 'Secret Invasion' de Marvel en Disney+

Dos reinas van a irrumpir en el Universo de Marvel. Mientras esperamos expectantes al desenlace de 'Falcon y el Soldado de Invierno', Disney no detiene su maquinaria y está cerca de cerrar otros dos fichajes estelares para subir el listón en 'Secret Invasion', la serie que apunta a ser el gran evento televisivo de la Fase 4 de esta franquicia multimillonaria.

Olivia Colman y Emilia Clarke

Por el momento, la única información oficial comunicada por el proyecto es la que fue ligada a su anuncio, que confirmaba que Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn volverán a coincidir tras "Capitana Marvel" para indagar acerca de una invasión Skrull en las altas esferas de la sociedad terrícola. Desde entonces los medios estadounidenses han desvelado que Kingsley Ben-Adir estará implicado como villano, y ahora la manecilla apunta a dos estrellas televisivas del primer nivel.

El primer nombre que ha salido a la luz en las últimas horas ha sido el de Olivia Colman, que viene de formar parte de la segunda generación de 'The Crown', y poco después ha salido a la palestra el de Emilia Clarke, que ha estado alejada de la pequeña pantalla tras el desenlace de 'Juego de Tronos'. No obstante, ninguno de los fichajes ha sido cerrado por Disney, aunque según The Hollywood Reporter y Variety estarían muy cerca de cerrarse.

El estado de Marvel

El desembarco televisivo de Marvel Studios está siendo una de las prioridades de Disney que, tras los estrenos de 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el Soldado de Invierno', tiene en el horizonte los de 'Loki' (11 de junio) y la animada 'What If...?' (verano). Además, este año también lanzará 'Ms. Marvel' y 'Hawkeye', mientras que para 2022 se reserva, al menos, 'She-Hulk' y 'Moon Knight'. Por su parte, la llegada de 'Secret Invasion' no tiene ninguna estimación, por lo que tendremos que esperar para sumergirnos en ella y descubrir qué roles asumen Colman y Clarke.