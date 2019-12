Olivia Colman protagonizará 'Landscapers', la nueva miniserie de HBO y Sky dirigida por Alexander Payne

Sky y HBO vuelven a unir fuerzas tras el éxito de 'The Young Pope' y 'Chernobyl'. A la espera del lanzamiento de 'The Third Day' en 2020, ambas plataformas han anunciado el desarrollo de 'Landscapers', un nuevo y prometedor proyecto encabezado por dos estrellas como la actriz Olivia Colman ("La favorita", 'The Crown") y el cineasta Alexander Payne ("Los descendientes", "Nebraska").

Olivia Colman, protagonista y productora de 'Landscapers'

La ficción explorará a través de sus cuatro episodios la historia real de Susan Edwards y su marido Christopher, que asesinaron a los padres de ella y fueron capaces de mantener el crimen oculto durante más de una década. Para componer un completo retrato de este relato, los responsables de la serie se han empapado de declaraciones de los condenados, sin perder un toque de humor negro a la hora de abordar un hecho tan surrealista.

Mientras que Payne se sienta en la silla de director, Colman interpreta a Edwards y el marido de la actriz, el guionista Ed Sinclair, firma los libretos, que exponen el punto de vista de los acusados, los investigadores y los abogados. Además, Colman y Sinclair producen la serie a través de su recién lanzada compañía, South Of The River Pictures, junto a Sister, productora de 'Chernobyl'.

Inversión creciente

'Landscapers' comenzará a rodarse en 2020 y en España se podrá ver a través de Sky, que tiene varias ficciones inéditas en la lanzadera de salida: el drama político 'Cobra', el thriller financiero 'Devils' y la sugerente 'Little Birds'. Estas nuevas ficciones irán de la mano del regreso de títulos como 'El descubrimiento de las brujas' y 'Save Me', que volverán con sus segundas temporadas a lo largo del año.