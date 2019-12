Omar Montes echa de casa a la franquista Pilar Gutiérrez por sus comentarios islamófobos

Omar Montes ha recibido en su casa a un grupo de anónimos y a Pilar Gutiérrez, una mujer que se hizo conocida por defender a Franco en televisión, en 'Ven a cenar conmigo'. La velada acabó antes de lo previsto, ya que el cantante no toleró los comentarios islamófobos de Pilar y la echó de su casa. En la cena anterior, Gutiérrez también había realizado comentarios homófobos y había acusado a los andaluces de ignorantes.

Pilar Gutiérrez y Omar Montes discuten en 'Ven a cenar conmigo'

"Vuestra religión dice cosas un poquito raras", ha comenzado diciendo Pilar en referencia al Islam: "Como que hay que matar a los infieles, por ejemplo", ha dejado caer. Omar ha replicado rápido: "Yo no sé dónde habrás escuchado que en la religión musulmana haya que matar infieles". La defensora del franquismo ha afirmado que esa información "está en el Corán" y que miraría en qué versos exactamente "en Google".

"Estás faltando el respeto a mi pueblo y a mis orígenes", le ha contestado el ganador de 'Supervivientes 2019'. "Pero mira en Siria como lo han hecho, que se han cargado a todos los infieles", ha continuado Pilar, que seguía convencida de que lo había visto en Google: "Está todo ahí". Omar no daba crédito a lo que escuchaba y sentía que Pilar le estaba dando "la vida mártir".

Gutiérrez ha llegado a faltar el respeto al ex de Isa Pantoja, al que ha dicho: "Es que si no sabemos ni el abecedario, no sé de qué estamos hablando". Montes, harto de los comentarios islamófobos de Gutiérrez y de sus ataques, no ha querido que siguiera compartiendo mesa junto al resto de invitados y la ha echado de su hogar: "¿Sabes qué? Te vas a ir de mi casa", le espetaba. Después, frente a las cámaras, reconocía: "Pilar me ha jodido la cena".

También hizo comentarios homófobos

En la velada anterior, Pilar ya había hecho gala de su intolerancia al realizar comentarios homófobos. Pepe, uno de los comensales, era andaluz y Gutiérrez le dijo: "A los andaluces tampoco les interesa saber otros idiomas, porque con hablar español tienen de sobra". El andaluz criticó este comentario de su compañera de mesa y Pilar continuó con sus ataques: "¡Qué agresivo! ¿Te viene de ser andaluz o de ser gay?".