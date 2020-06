Ortega Cano no descarta participar en un reality de Mediaset: "Todo tiene su precio"

El equipo de 'Sálvame' se desplazó la tarde del miércoles 10 de junio a Costa Ballena para no perderse el esperado reencuentro entre Ortega Cano y Ana María Aldón después de cuatro meses. Hace ya una semana que ella finalizó su paso como concursante de 'Supervivientes', pero la pareja todavía no se había visto, pues el diestro no pudo acudir al plató del reality de Telecinco por motivos médicos.

Jorge Javier Vázquez y Ortega Cano, en 'Sálvame'

Ortega Cano se mostraba nervioso porque sospecha que Aldón está tramando algo para su llegada. Además, está tardando más de la cuenta y no le coge el teléfono. Para amenizar la espera, el equipo del espacio de Telecinco le iba a haciendo preguntas sobre cómo ha visto a su mujer en el reality y ha reconocido estar muy orgulloso de ella y que "el corte de pelo le ha venido genial".

Reconoce que, aunque al principio le costó acostumbrarse a que Aldón estuviera en el reality, ahora están muy contentos. “Estamos sumamente enamorados, tenemos un hijo que es una preciosidad y tenemos todo para vivir bien y disfrutar”, confesaba Ortega Cano. Jorge Javier Vázquez le recordaba que su mujer dijo en el el debate final le dolió que tuviera que entrar a programas a puntualizar ciertos asuntos.

¿Negocios con Avilés?

"Si José Antonio Avilés le propusiera un negocio, ¿lo aceptaría?", preguntaba el presentador a Ortega Cano, quien no tuvo duda a la hora de responder: "No, por Dios. No, porque me quedaría en blanca. Las cosas como están. Yo le invitaría a cenar o comer, pero negocios no". Entre risas, añadía que prefería cenar con Jorge Pérez para que sea este quien invite con el premio de 'Supervivientes'.

Vázquez lanzaba minutos después otra pregunta: "¿Entraría Ortega Cano en un reality en Mediaset?". "Todo tiene su precio", respondió al instante, dejando sorprendido al propio presentador, que apuntó: "Pues me parece muy buena respuesta. Pues vamos a empezar a decir que llamen. El invitado afirmaba que es un tema que no descarta, "además la relación nuestra ha mejorado", refiriéndose al grupo mediático. Tras la espera, esas imágenes del reencuentro no se pudieron ver en el programa, puesto que se produjo una vez 'Sálvame' ya había concluido.