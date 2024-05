Por Mario de Hipólito de Sande |

El miércoles 15 de mayo de 2024, Óscar Díaz se hizo con la victoria del Rosco de 'Pasapalabra', con la que se llevó nada menos que 1.816.000 euros, el tercer premio más elevado de la historia del programa de Antena 3. Sin embargo, no ha sido el primer programa de televisión en el que ha participado, pues en el pasado se la ha visto en programas como 'Saber y ganar', 'Toma nota' e incluso en 'Pasapalabra en familia', donde concursó con su hermana Lucía y su esposa Patricia.

Óscar Díaz en 'Pasapalabra'

Esta versión del programa, presentada por Christian Gálvez en Telecinco, se trataba de un spin-off del programa original, en el que concursaban tres miembros de una misma familia. Se emitía a mediodía, cubriendo el vacío que había dejado en la programación ' Cámbiame '.

Como era tradición durante la época de 'Pasapalabra' en Mediaset, cada ganador cumplía con un divertido reto. En el caso de Óscar Díaz, con la emoción de haberse llevado el bote, tuvo que teñirse la barba de color verde para celebrarlo. Además, llamó a Conchi, su madre, en pleno directo para darle la noticia de su victoria. Lo que no sabía en aquel entonces era que, años más tarde, volvería a ganar el premio del programa, esta vez con una cantidad muy superior.

Su segunda victoria

Tras 154 duelos, 34 empates, 63 victorias por parte de Moisés Laguardia y 56 por parte de Óscar Díaz, finalmente fue el madrileño quien se hizo con la victoria definitiva. En esta ocasión, el concursante se llevó una cantidad considerablemente mayor a la que consiguió en la versión familiar del programa, 1.816.000 euros. "Has estudiado un montón estos años(...). Para mí has sido un referente, no es un comentario bienqueda del que gana", afirmó Díaz que también apuntó que Laguardia ha sido su mejor rival.