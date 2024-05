Por Beatriz Prieto |

El miércoles 15 de mayo, los seguidores de 'Pasapalabra' tuvieron que despedirse de dos grandes concursantes, Óscar Díaz y Moisés Laguardia, ante la victoria del madrileño en el Rosco. El concursante ganaba así los 1.816.000 euros del bote y, con ello, ponía fin no solo a su paso por el concurso, sino también al de su rival y compañero, de quien tuvo ocasión de despedirse junto a Roberto Leal.

Roberto Leal se despide de Óscar y Moisés en 'Pasapalabra'

, lamentó el presentador tras la emoción del primer momento, ante un agradecido Moisés para quien el concurso "ha sido una fiesta diaria y casi un año ha durado este sueño, que la verdad es que ha sido increíble". "Ahora, pues nada, la vida sigue y desde luego", se despedía el aragonés, antes de fundirse en un abrazo con el presentador al concluir también su paso por el programa.

"Me quiero despedir de vosotros también, porque aparte de competir por un premio que para mí siempre ha sido una entelequia, venir aquí es lo que ha dicho Moisés: una fiesta", dedicó por su parte Óscar. Para el madrileño, 'Pasapalabra' "es una ruptura con nuestra rutina y nos tratáis tan bien, que para mí también el hecho de ganar también supone perder". "Es como si me quitaran un juguete, porque aquí me lo he pasado muy bien todos los días y ha sido gracias a vuestro trabajo", concluyó el madrileño.

"Es un 'hasta pronto'"

Leal procedió a despedir definitivamente entonces a "uno de los grandísimos concursantes de 'Pasapalabra'", con 245 programas a sus espaldas y 162.000 euros acumulados, antes de recalcar que "esto es un hasta pronto, porque te iremos llamando seguro para grandes concursos que tengamos". "Para mí 'Pasapalabra' es un hobby, como el ajedrez. Yo tengo mi trabajo y aquí vengo a disfrutar, como lo he hecho", dedicó Moisés, para después dar las gracias a todos sus seres queridos y su entorno por su apoyo. El aragonés puso así fin a su concurso, con un cariñoso abrazo con el presentador, quien lo había acompañado desde su llegada al concurso el 17 de mayo del pasado año.