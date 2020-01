'OT 2020': Flavio destaca en solitario en el primer pase de micros de la Gala 3 marcado por la ausencia de Eli

La tarde del miércoles 29 de enero, los concursantes de 'OT 2020' se enfrentaron al primer pase de micros de la Gala 3, en la que Eli Rosex y Rafa Romera se juegan su permanencia en la Academia, tras la expulsión de Ariadna. Sin embargo, la canaria se vio obligada a ausentarse del pase de micros, tal y como anunció Noemí Galera antes de empezar. "Eli no va a hacer el pase porque está con gripe", explicó la directora, quien pidió a los chicos que procurasen no compartir besos o abrazos con ella, "no vaya ser que haya una bonita epidemia".

Flavio, en el primer pase de micros de la Gala 3 de 'OT 2020'

"La doctora me ha dicho que o descansáis por la noche, o vais a caer todos", advirtió Noemí. La directora incluso apuntó a la posibilidad de hacer "nominación directa" en la Gala 3, "si alguien no puede cantar porque no ha descansado", antes de que Rafa se encargara de inaugurar el pase con "Sentimiento de caoba", actuación con la que el nominado se ganó el aplauso del profesorado. "Me encanta el estilo, cómo te mueves, la calidad de la voz. Te lo compro todo. Me parece que eres súper magnético", elogió Manu Guix, quien puso como pero que, en ocasiones "estás un poquito alto de afinación". "Es brutal lo que haces, porque eres un tío súper carismático", añadió Guix, tras lo cual Mamen Mendizábal confesó que "no tengo nada que decirte, que lo disfrutes", mientras que Ivan Labanda le aconsejó no desconectar "entre concepto y concepto".

Como favorito de la Gala 2, Flavio tuvo la posibilidad de actuar en solitario, por lo que le otorgaron el tema "Shotgun", de George Ezra, con el que también tenía que demostrar sus dotes de baile, además de canto. "Entiendo que te cueste la coreo, pero la letra tendría que estar al dedillo", insistió Noemí, tras lo cual Guix señaló que "tienes que intentar que el movimiento no afecte a tu voz", mientras Mendizábal destacó el "rollazo" que Flavio tenía y el hecho de que la canción "te queda como un guante". "Me encanta esta versión de Flavio. Creo que bailas mejor de lo que piensas", opinó Vicky Gómez, antes de que Labanda pusiera el broche a las alabanzas del profesorado declarando que "estás haciendo un trabajazo de puta madre".

El gran reto de Bruno y Anne

Bruno y Anne en el primer pase de micros de la Gala 3 de 'OT 2020'

Jesús y Javy fueron la primera pareja en actuar en el pase, interpretando "Tu frialdad", de Triana. "Habéis desconectado los dos, qué pena. Podríais haber hecho un súper pase", lamentó Guix, quien les instó a "clavar esta canción" y apuntó a que "falta aposentar, que esté súper seguro". "Me gusta el color con el que empezáis. Va súper bien", concluyó el director musical, antes de que Mamen alabara que "lo que hemos ido trabajando se va quedando". "En el tema de la colocación estoy contenta", confesó la profesora, mientras Iván admitió haberse quedado "bastante frío", a nivel de interpretación. "En clase os he visto más comprometidos, más metidos", recordó el profesor.

En el caso de Bruno y Anne, ambos protagonizaron una interpretación de "Podría ser peor" un tanto caótica, en la que incluso se les escaparon algunas risas. "Tenéis con diferencia el número más difícil de la semana, por decir algo a favor. La canción no es nada fácil y nuestra amiga Vicky, complicándola todavía más", declaró Guix, antes de instar a la pareja a no hundirse. "Tengo que decir que estoy un poco decepcionada con la colocación", confesó Mamen. "A pesar de eso, confío en que lo vais a arreglar", apostó Mendizábal, tras lo cual Manu pidió que fueran "conscientes de que os toca trabajar mucho más que vuestros compañeros", mientras que Labanda señaló que "necesita mucho fondo". "Si lo hacemos bien, es el doble de potente. Es una oportunidad para petarlo, para luciros", los animó Vicky.

La importancia de fusionar baile y canto

"Se viene numerazo a pesar de que no ha sido para nada un buen pase", declaró Manu tras la actuación de Nia y Gèrard con "La despedida". "Falta mucho todavía", observó Guix, antes de que los profesores debatieran sobre algunos aspectos técnicos a pulir. "Me encanta. Nia me has emocionado mucho", reconoció Mamen, antes de señalar que "necesitamos más apertura y es espectacular". "Gèrard, estabas tan enchufado que se te ha ido la olla. Y me encanta que te comprometas de esa manera. Nia, en clase ha habido momentos que he flipado y me ha faltado eso aquí", observó Iván, que reconoció que "no es nada fácil".

Tras ver el número de Maialen y Nick con "Semilla negra", en el que el segundo pareció especialmente perdido, Manu los instó a "vigilar el micro, que no afecte el movimiento a la voz". "Se me ha ido todo", confesó el concursante. "Nos queda trabajarlo, procesarlo. Tenemos que controlar que todo esté tan automatizado para que podáis salir y disfrutar", opinó Vicky, tras subrayar el reto que suponía "cantar y bailar a la vez", algo que también supuso alguna complicación para Hugo y Anaju durante su actuación con "Señorita". "Se me ha olvidado todo", confesó la segunda, al acabar un "mal pase", como describió Manu. "Pasáis de hacerlo muy bien a que os quede mal", opinó Guix.

"Me encanta la tensión sexual"

Anaju y Hugo al concluir su actuación en el primer pase de micros de la Gala 3 de 'OT 2020'

De hecho, aunque Anaju y Hugo destacaron a nivel interpretativo, "técnicamente, tiene que estar perfecta para que sea atractiva", observó Manu, algo con lo que Mamen se mostró de acuerdo. "Han vendido la moto totalmente y yo la he comprado", reconoció no obstante la profesora, a la hora de hablar de la puesta en escena y la interpretación, por las que dio la enhorabuena tanto a los concursantes como a sus compañeros Vicky e Iván. "Me encanta la tensión sexual que generáis", confesó la primera, mientras que el segundo agradeció el compromiso a ambos, aunque señaló que "en clase estabais metidos hasta la médula".

Eva y Samantha fueron las encargadas de cerrar las actuaciones por parejas con "Maniac", tema en el que Guix insistió en que "falta hacerlo todo a la vez", cantar y bailar. "Es tan guay cuando lo hacéis bien", recordó el director musical, después de resaltar que "no puede ser que el movimiento nos haga desafinar". "Tengo que deciros que estoy bastante contenta", reconoció Mamen, al hablar del aspecto vocal, tras lo cual Vicky señaló la dificultad de "bailar con tensión". "Tenemos que intentar liberar el cuerpo de los nervios", recomendó la profesora, antes de que los concursantes actuaran con la grupal.

"Estáis sin energía"

Una vez más, los concursantes concluyeron el pase con la actuación grupal, en esta ocasión con el tema "Besos", de El Canto del Loco. Una interpretación por la que los chicos de 'OT 2020' se ganaron una reprimenda por parte de los profesores. "Da la sensación de que estáis sin energía", protestó Noemí, quien junto a Manu, apuntó especialmente a las actuaciones individuales, en las que "cada cual está más blando". "Hasta el estribillo, da la sensación de que no hay nadie. Se pierde la cosa canalla de este tema", criticó el director musical, palabras a las que se unieron tanto Mamen como Iván, en una observación que acabó en reprimenda ante la falta de interés que parecían demostrar los concursantes en muchas ocasiones, para frustración de los profesores. "Aplicaros el cuento. Decidid qué queréis hacer con vuestras carreras y vuestras vidas", declaró Noemí, dando por zanjado el asunto.