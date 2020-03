'OT 2020': Gèrard y Jesús, concursantes nominados de la Gala 7

El domingo 1 de marzo, 'OT 2020' alcanzó su séptima gala de la edición, en la que Rafa tuvo que despedirse de sus compañeros y Anaju se convirtió en el favorito de la audiencia. Además, la gala contó con la visita de Edurne y de Ariadna, tras lo cual el jurado fue anunciando a los distintos nominados, que quedaron en una lista definitiva formada por Gèrard y Jesús.

Roberto Leal junto a los nominados de la Gala 7 de 'OT 2020', Gèrard y Jesús

Tanto Anaju como Flavio fueron los otros dos nominados de la noche, antes de su salvación. La primera, de hecho, se convirtió en la favorita de la noche tras interpretar "Tusa", tras lo cual recibió la felicitación de Javier Llano, quien se encargó de darle la mala noticia. "Creemos que anaju es mucha anaju. Desde la gala 0 hemos visto entrega y mucha pasión", elogió el juez, quien señaló que "todo eso ha estado en la actuación, pero no ha sido suficiente", dado que "necesitábamos que el nivel de ejecución vocal fuera muy preciso". Gèrard fue el siguiente nominado, nombrado por Portu, quien señaló que en su actuación con "Never gonna give you up", "ha habido fallos vocales", al igual que le había faltado "brillo". "Estamos en un punto de sutileza ya en el que es muy complicado inclinar la balanza a un lado u otro", concluyó el juez.

En cuanto Flavio, quien fuera compañero de Gèrard durante la Gala recibió la valoración de Javier, quien elogió el hecho de que hubiera aceptado el reto de bailar "y hoy se ha notado". "Has sonreído, has estado más relajado. Es un tema que se ajustaba a tu voz como anillo al dedo y ha habido desajustes", valoró el juez, antes de comunicar su nominación. "Tenías el numerazo de la semana y eso tiene su parte buena y su parte mala", declaró Nina, a la hora de hablar de la actuación de Jesús con "Sábado por la noche". "No es suficiente con escuchar la melodía y reproducirla. Creo que te ha faltado sumergirte más en la canción y entender su complejidad", opinó la jueza, tras lo cual señaló que "no llenabas el escenario, estabas incómodo". "Tienes voz, tienes sensibilidad para hacerlo, pero hoy no es el día", declaró Nina, antes de comunicar la nominación del concursante.

"Habéis desafinado"

Noemí Galera habla con los concursantes nominados en la Gala 7 de 'OT 2020'

Tras las nominaciones, llegó la intervención de Noemí Galera y los profesores de la Academia. "Estamos de acuerdo con el jurado, pero nos gustaría decir que han trabajado muchísimo esta semana", declaró la directora, al comienzo de su intervención. "Estáis los cuatro ahí porque los cuatro habéis desafinado. Y hacerlo en la Gala 7 es muy peligroso, porque sois diez", añadió Galera, antes de instar a los chicos a "ponerse las pilas con la afinación". "Vamos a salvar a una persona que tiene un compromiso con este programa al 100% desde el minuto uno", continuó la directora, antes de salvar a Anaju, de la que alabó que fuera una "persona trabajadora, constante y con un talento indiscutible". Un proceso que concluyó con la ajustada salvación de Flavio, quien recibió tres votos de sus compañeros frente a los dos que obtuvieron Gèrard y Jesús, quienes quedaron como nominados definitivos.