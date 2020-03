'OT 2020': Rafa, sexto concursante expulsado de la edición

La noche del domingo 1 de marzo, los concursantes de 'OT 2020' actuaron durante la que fue la séptima gala de la edición, en la que Bruno, Hugo y Rafa defendieron su permanencia en la Academia. Tras las actuaciones de rigor, Roberto Leal fue el encargado de anunciar al nominado que tendría que despedirse de sus compañeros: Rafa.

Roberto Leal junto a Rafa, sexto expulsado de 'OT 2020'

"Pase lo que pase, nos gustaría que no entraras en ese bucle negativo, sino en el de todo lo que has aprendido y has crecido", animó Nina al concursante, tras su actuación con "Cojo el saco y me retiro". "En tu alma de artista no hay nada que la pueda hacer opaca", alabó la jueza. Una valoración que se dio mucho antes de que Leal anunciara la expulsión de Rafa, quien obtuvo un 25% de los votos del público, frente al 46% de Hugo y el 29% de Bruno.

"Duele, pero estoy feliz por todo lo que me ha regalado este programa", confesó Rafa, tras conocer la decisión de la audiencia. "La has liado ahí dentro, así que ahora te toca liarla fuera", le animó Portu, tras lo cual Roberto abrazó al concursante señalando que "tu música transmite, porque tú transmite". Una emotiva despedida que concluyó con Rafa recorriendo la pasarela y abrazando a sus compañeros, a quienes él animaba a que no llorasen, dado que "ya mismo nos vemos".

"Te vamos a echar de menos"

"Me llevo a vosotros, a mis compañeros", confesó Rafa, a solas con Noemí Galera tras la gala, cuando la directora le preguntó al respecto. "No es como uno se lo imagina", declaró el expulsado, cuando Galera quiso saber si lo que había pensado antes de entrar en la Academia se correspondía con lo que había vivido. Además, el sexto eliminado reconoció que, de sus actuaciones, la de esa misma Gala 7, había sido con la que se había sentido "más cómodo".

"Te vamos a echar de menos en el día a día, sin escuchar tu risa contagiosa", admitió Noemí, mientras que Manu Guix escribió palabras similares en su cuenta de Twitter. "Eres un ser de luz y un artistazo de pies a cabeza. Gracias por componer sin saberlo el himno de esta edición", alabó el director. Rafa tuvo ocasión de ver un vídeo resumen de su estancia en la Academia lo emocionó profundamente, tras lo cual confesó, abrazado a Noemí, que "no tengo palabras para decir lo bien que nos habéis tratado". Una entrevista que concluyó con una breve despedida con sus compañeros, quienes cantaron su single "Díselo a la vida".