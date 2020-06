'OT 2020': Gèrard, Rozalén y Natalia Jiménez se suman a los invitados de la Gala 12 del talent show

'Operación Triunfo 2020' está a un paso de su desenlace. Este miércoles, 3 de junio, Televisión Española emite la semifinal del talent show de Gestmusic Endemol con cuatro concursantes jugándose su paso a la final. Anaju, Flavio, Maialen y Samantha son los participantes que lucharán por conseguir las dos últimas plazas de una gran final a cinco en la que ya están Nia Correia, Hugo Cobo y Eva B.

Gèrard, Rozalén y Natalia Jiménez, invitados de 'OT 2020'

Los cuatro semifinalistas interpretarán un tema en solitario al inicio de la Gala 12 y, posteriormente, el jurado tendrá que elegir al cuarto finalista. Será en ese momento cuando se abran las líneas telefónicas y los votos en la app para seleccionar al quinto y último finalista. Para conseguir su plaza, Anaju versionará "Nana del Mediterráneo" de María José Llergo con Manu Guix al piano; Samantha, "Something's Got A Hold On Me" de Etta James, en la versión de Christina Aguilera; Maialen, "Si te vas" de Extremoduro con Bruno acompañándola en la batería, y Flavio cantará al piano, "VI" de Pablo López.

Pero la semifinal no será una gala cualquiera, será una entrega muy especial que abrirá con "Lay all your love on me", de Abba, y estará plagada de artistas invitados que cantarán con los concursantes. Nia versionará junto a Blas Cantó la canción 'Hoy tengo ganas de ti' de Miguel Gallardo, Hugo cantará con Miki Núñez su éxito "Me vale" y Eva interpretará junto a Guille Milkyway "El momento" de La Casa Azul.

Sobredosis de invitados

Más allá de los artistas que colaborarán cantando a dúo con los triunfitos, la gala contará con más invitados que interpretarán sus sencillos en solitario. Como ya hicieron algunos de sus compañeros de edición, Gèrard regresará al plató de 'OT' para interpretar su single, "Fugaces", que sale a la venta este jueves 4 de junio. La cantante Natalia Jiménez no solo ejercerá como jurado, ya que también se subirá al escenario para interpretar la balada "El lado izquierdo de la cama". Por último, Rozalén regresa al programa para cantar "Este tren", un canto a la vida con mayúsculas y el primer adelanto de su cuarto disco.