'OT 2020': Noemí Galera riñe a los concursantes por su "buñuelo" de grupal en el primer pase de la Gala 12

La gran final de 'OT 2020' está a la vuelta de la esquina. Televisión Española emite el miércoles 3 de junio la semifinal de la presente edición del talent show en la que se elegirán los dos finalistas que se unirán a Nia, Hugo y Eva B en la gran gala final de la que saldrá el ganador o ganadora de la edición. Nos encontramos ante un momento crucial en el talent show de Gestmusic y es por ello ahora todos deben trabajar más duro que nunca para lograr el resultado esperado. Y es precisamente lo que hemos podido ver en el primer pase de micros de esta gala 12 en el que de forma mayoritaria el nivel ha sido elevado y donde los fallos se han minimizado en contadas excepciones.

Nia en 'OT 2020'

En este pase, los tres finalistas han ensayado los temas que interpretarán en directo con artistas invitados aunque lo han tenido que hacer sin ellos esta vez. De esta forma, Nia ha cantado el tema "Hoy tengo ganas de ti" en el que estará acompañada de Blas Cantó. Manu Guix le ha realizado un par de correcciones vocales a su actuación, pero le ha felicitado por el trabajo hecho, mientras que Mamen Márquez ha querido poner en valor la colocación de su voz. Esta está convencida que por fin "el trabajo se afianza y se queda". Paralelamente, Hugo ha interpretado "Me vale", que en la gala cantará junto a Miki Núñez. "Estará estupendo cuando estéis juntos", ha afirmado Mamen, mientras que Noemí y Manu Guix ha reseñado lo bien que ha estado el chico este primer pase: "¡Nos encanta!". Por su parte, Iván Labanda se ha mostrado seguro que cuando Hugo y Miki canten juntos nos vamos a encontrar ante una bomba de relojería viendo la energía que ambos transmiten.

Eva ha sido le tercera finalista que ha cerrado esta primera ronda con el tema "El momento" de La Casa Azul, que cantará junto a Guille Milkyway. Ha sobresalido con un pase en el que la energía ha sido la gran protagonista y es que pese a algunos problemas al entrar en el preestribillo y tras gritar de forma excesiva en algunos versos, en general ha sido felicitada por los profesores. "Bajaste mucho la faringe y se perdió todo y se oyó solo cuando gritabas", ha reseñado Márquez, mientras que Labanda se ha mostrado encantado con la interpretación y energía que ha desprendido la chica en la actuación.

Flavio en 'OT 2020'

Por su parte, Anaju ha sobresalido con un emotivo e impactante pase de "Nana del Mediterráneo". Noemí ha dejado claro que "viendo que lo que transmites es tan potente, a mí me da igual todo (...) esto es un a pasada, es muy bonito y está por encima de cualquier otra cosa", algo en lo que ha reincidido también Mamen: "Está increíble". No ha estado igual de perfecta Samantha ya que en uno de los versos de "Something's Got A Hold On Me" ha llegado tarde, tal y como Capdevila le ha recordado. Por su parte, Guix le ha recomendado que cuide la voz, que se percibía desgastada durante el pase mientras que Mamen Márquez ha explicado que esto se debe a que Samantha estaba interpretando en tema en "un sitio" incorrecto, algo que ha corregido en las últimas horas: "Por fin has enchufado el twang".

Paralelamente, Maialen ha realizado el primer pase de "Si te vas", una actuación que ha maravillado al jurado aunque ha tenido algún momento desafinado, tal y como le ha advertido Manu Guix. Por su parte. Iván Labanda le ha sugerido quitar el pie de micro, algo que esta ha preferido mantener teniendo en cuenta cómo será la actuación, en la que estará acompañada de una banda. "En mis bolos lo hago así", ha afirmado, algo que evidentemente el profesor de interpretación ha entendido sin problema alguno. Pero no todo han sido buenos pases y es que Flavio ha sido uno de los más flojos de la tarde. El artista cantará "Vi" y tocará el piano a la vez y a pesar de haber hecho ensayos prácticamente perfectos, tal y como ha destacado Mamen Márquez, la desconcentración ha hecho que hayamos visto un pase desafinado y en el que ha perdido fuerza. "No te hagas pequeñito", le ha pedido Guix.

Noemí Galera y los concursantes de 'OT 2020'

"Falta mucho trabajo"

En esta gala tan especial también veremos actuaciones conjuntas y de esta forma, Nia, Anaju y Samantha cantarán el exitoso tema "R.I.P." de Sofía Ryes, Rita Ora y Anitta. "Vais a echar abajo el plató (...) es una presencia muy fuerte de las tres, lo vais a petar", ha afirmado Mamen, mientras que Iván Labanda les ha pedido más conexión durante la actuación: "Lo guay es que estéis juntas (...) falta compenetración, me falta que la cosa esté más unificada". Por su parte, Maialen y Hugo han interpretado "Adiós Papa" en un pase en el que ha habido múltiples fallos, por ello Galera no ha dudado en calificarlo como "un poquito buñuelo". Algo similar a lo que ha sucedido con el "Hey, Baby" de Eva y Flavio. Han cambiado la melodía y ha habido algunos instantes de desafinación que han descolocado al grupo de profesores. "Falta muchísimo trabajo", ha sentenciado Guix.

Problemas con la actuación grupal

Por último, todos los concursantes han realizado el pase de "Lay All Your Love On Me", la canción de ABBA que cantarán para abrir la gala. Estos no han estado concentrados, han desafinado, han entrado a destiempo en algunos versos y han evidenciado sin duda una falta de trabajo, provocando un nuevo "broncOT" por parte de Noemí Galera. "El miércoles es la semifinal y los buñuelos no están permitidos, no nos lo podemos permitir. Sabemos que tenéis un volumen de trabajo muy alto y es que estamos a sábado, pero no puede ser", ha afirmado la directora de la Academia, pidiendo además a los finalistas que sean los primeros en tenerlo todo listo ya que no se juegan nada y el resto "se juegan mucho" en esta semifinal.