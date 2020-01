'OT 2020' se revoluciona: sin límite de nominados y privilegios diferentes del favorito

*En elaboración

. Este domingo 12 de eneropara la cadena pública. Roberto Leal vuelve a ponerse al frente del formato que ha sido presentado este jueves 9 de enero en Barcelona y que cuenta con importantes giros en su dinámica que sin duda tienen como objetivo darle una vuelta de tuerca al ritmo y estructura de las galas en directo.

'OT 2020'

No habrá límite de nominados

De esta forma, el espacio cambia por completo su mecánica de nominación y es que esta vez no habrá un número máximo de nominados. Con un mínimo de dos personas cada semana en la palestra, el equipo del formato tendrá la posibilidad de nominar a más personas, dependiendo del nivel de las actuaciones que presenciemos sobre el escenario. Además, si los profesores no lo consideran merecido, podrán abstenerse de salvar a uno de los nominados. Pero no será la única sorpresa y es que esta vez también cambian por completo los privilegios del favorito de la semana ya que este podrá ser nominado, se elimina por tanto la inmunidad. Pese a ello, se le recompensará de otra forma el haber sido el más votado por el público, y es que la persona más valorada por la audiencia se le dará otro tipo de privilegio, como por ejemplo escoger repertorio, salvar a alguien directamente o cantar en solitario, por ejemplo. Por último, en cuanto a galas, destacar que ahora también se sometarán a examen las canciones grupales.

Objetivo: crear artistas

Una de las grandes novedades de esta edición será el objetivo de 'OT 2020'. Tal y como se explica desde la cadena y productora, la intención es "descubrir artistas demandados por el consumidor, con un perfil 360 y una imagen, un discurso y una motivación definidos". Para lograrlo se han incorporado nuevas asignaturas para potenciar el desarrollo de un proyecto propio, la relación con actores de la industria y la composición de temas. Además, se incorpora la figura del "manager", que orientará a los concursantes y les ayudará a establecer contactos con las compañías. Y es que en este caso no habrá una relación directa con una multinacional, sino que cada artista encauzará su futuro según su perfil y su público potencial.

Noemí Galera, en 'OT 2020'

Nuevos profesores

Más allá de estas grandes variaciones en la mecánica del espacio, cabe destacar las incorporaciones que el claustro de profesores vivirá en esta nueva edición. Noemí Galera seguirá siendo la directora de la Academia, que ahora suma a nuevos rostros en sus filas. A los ya anunciados Ivan Labanda y Zahara haciéndose cargo de las clases de interpretación y cultura musical, respectivamente, se les suma ahora Cristian&Mario, profesores de danza urbana, Natalia Calderón que será la nueva profesora de movimiento y voz, Eirian James que dará las clases de inglés y Cesc Escolà que se pondrá al frente de las clases de fitness en el espacio. Se mantendrán respecto a ediciones anteriores Vicky Gómez (coreógrafa), Mamen Márquez (directora de técnica vocal), Laura Andrés y Joan Carles Capdevila como coaches y Andrea Vilallonga haciéndose cargo de imagen y protocolo.

'El chat' también se transforma

Esta es sin duda la edición de los cambios y por ello, 'El chat de OT' que se emitirá cada domingo tras las galas, también sufrirá importantes retoques en su dinámica ya que estará dividido en dos partes diferenciadas: "el ying y el yang". Noemí Galera presentará la primera desde un nuevo set instalado fuera de la Academia. En esta, repasará actuaciones de la gala y entrevistará al expulsado, que solo podrá despedirse de un compañero. Justo cuanto termine este primer bloque, Ricky Merino cogerá las riendas aunque no lo hará solo: cada semana volverá un exconcursante de 'OT' para ayudarle. Además, destacar que se estrenará la llamada "sala del futuro" en la que los participantes pondrán anticipar lo que está por venir en el programa.