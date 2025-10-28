Por Beatriz Prieto |

El lunes 27 de octubre, Prime Video acogió la emisión de la sexta gala semanal de 'OT 2025', con el futuro de Max Navarro y Lucía Casani en la cuerda floja tras haber quedado nominados por segunda vez. Un duelo que se resolvió sin demasiadas dudas a ojos del público del talent musical, que puso fin al concurso del barcelonés al apoyarle con un 30,5%, frente al 69,5% de su compañera.

El concursante, de hecho, fue el encargado de inaugurar la cita musical con su interpretación de 'You Will Be Found', de Ben Platt, durante la cual no pudo contener las lágrimas, aunque sí logró controlar su voz. "Estoy muy emocionado de poder cantar algo que habla de mí y de tanta gente", reconoció Max, al reunirse con Chenoa tras su actuación. "Para mí, esta canción significa que de todo se sale y que vale la pena seguir adelante cuando tienes dudas, porque el mundo es un lugar mucho más grande de lo que uno se piensa", añadió el barcelonés .

Max Navarro, emocionado en su actuación de la gala 6 de 'OT 2025'

Max añadió que "hay mucha suerte en encontrar personas especiales con las que compartirlo", antes de compartir sus impresiones sobre su segunda nominación: "Tenía muy claro que quería hablar de algo importante, que no fuera solo sobre mí. Me he dado cuenta de que tengo hambre de escenario, de hacer música, y de que voy a seguir con el disco que he empezado aquí con más ganas que nunca". "Estoy muy contento con lo que ha pasado hoy, sea o no perfecto. Adoro la música y es lo que más feliz me hace del mundo", recalcó el concursante.

Max se despide de sus compañeros de 'OT 2025' en la gala 6

"Me he sentido querido"

para la que podría ser su última actuación. "Es una de las canciones que no suelo cantar y", explicó la valenciana, sobre su elección. Asimismo, la concursante señaló que había recibido "muchísimo" apoyo especialmente de Martín Tinho Guille Toledano , con los que llevaba "desde el primer día". Ya después de las actuaciones de todos sus compañeros,con el 69,5% de los votos a su favor.

"Que no le duela, que tiene todo para ganar", soltaba un sonriente Max, antes de que su compañera cruzara la pasarela. "Estoy convencida de que vas a trabajar en muchísimos musicales, vas a hacer lo que te dé la gana. Te ha visto un montón de gente que seguro que ya empieza a contar contigo, que al final es el objetivo de todo esto: trabajar de lo que te gusta. Y creo que lo vas a conseguir", le dedicó entonces Chenoa.

La presentadora dio así paso al vídeo recopilatorio del barcelonés, en el que aseguraba haber "sido feliz desde un punto de vista profundo" en el programa. "Me ha dado un empuje a nivel personal y artístico. Me ha ayudado a conectar un poco más con el camino que quiero elegir", declaró Max, sobre el concurso, donde "me he sentido querido". Un sentimiento que se evidenció al despedirse uno a uno de sus compañeros, para todos los cuales tuvo palabras de cariño e incluso apostó por más de un ganador.