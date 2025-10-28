Por Beatriz Prieto | |

La sexta gala semanal de 'OT 2025' vivió este lunes 27 de octubre la despedida de Max Navarro al convertirse en el quinto expulsado tras perder su duelo con Lucía Casani. Con un concursante menos, el resto de compañeros se enfrentaron al veredicto del jurado que, una semana más, eligió a cuatro candidatos a la próxima expulsión, lista que se redujo a Olivia Bay y Laura Muñoz, quien repetía por segunda vez en la palestra.

Tras la alegría que dio Chenoa al confirmar la gira con todos los concursantes, Guillo Rist, Olivia Bay y Martín Tinho fueron los candidatos a favorito de la semana, privilegio que obtuvo el tercero con un 26,6% de los votos a su favor, y además a las puertas del día de su cumpleaños. "Quizá nos hubiera gustado que administrases un poquito mejor tu intensidad a la hora de comenzar el tema, que hubiese tenido un poco más de dinámica y matices, que se hubiese construido un poquito más", recomendó Cris Regatero a Tinho, al hablar de su "actuación bonita" junto a Téyou.

Guillo, Olivia y Tinho, candidatos a favorito de la semana en la gala 6 de 'OT 2025'

El jurado parecía así coincidir con el público al salvar al gallego, suerte que no corrieron Laura y María Cruz cuando Leire Martínez las llamó al mismo tiempo, algo nuevo en la edición, para hablar de su actuación con 'Diamonds' de Rihanna. La jueza destacó de ambas concursantes que "técnicamente habéis estado bien", con "alguna cosita de afinación", "pero no nos ha llegado, nos hemos quedado fríos, porque entre vosotras faltaba química para sacar la canción adelante", razón por la que ambas optaban a convertirse en nominadas de la gala.

Olivia y Laura tras quedar nominadas en la gala 6 de 'OT 2025'

"Estamos muy orgullosos"

: "Hemos tenido la sensación de que ha sido una de las primeras veces que. Faltó un poco de esa seguridad que te define habitualmente y, técnicamente, tampoco ha sido uno de tus mejores momentos".al no haber "transmitido la diversión que propone un tema súper pop y divertido". ", que no te hemos visto evolucionar tanto en ese aspecto y este tipo de cosas nos hacen dudar", valoró el jurado.

El programa conectó entonces con la Academia, desde donde Noemí Galera, arropada por el profesorado, quiso "felicitar a todos los concursantes, porque han hecho un 'galOT'". "Se lo han puesto súper difícil al jurado y la verdad es que estamos muy orgullosos de su trabajo durante toda la semana", remató la directora, que salvó a Guillo sin dar explicaciones. El barcelonés se unió al resto de concursantes, que salvaron a María con cuatro votos, frente a los dos de cada una de sus compañeras. La canaria esquió así la palestra por tercera vez, mientras que Laura repitió en ella por segunda vez y Olivia debutó como nominada, panorama que ambas afrontaron aparentemente tranquilas.