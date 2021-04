Pablo Díaz vuelve a quedarse a una palabra del bote de 'Pasapalabra' por decimosegunda vez

Ha vuelto a pasar. Pablo Díaz, el concursante más conocido de 'Pasapalabra', ha vuelto a rozar con la punta de los dedos el bote que asciende ya a nada menos que 1.528.000 euros. El joven, que se enfrentaba a su rosco número 210, volvió a quedarse, por decimosegunda vez, a un solo acierto de convertirse en millonario.

Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

"Empieza por S: título del álbum publicado en 1996 por la norteamericana Natalie Cole que incluye una versión del tema 'Teach Me Tonight'", decía el presentador, Roberto Leal, cuando el concursante ya había acertado 25 de las palabras del rosco, quedándole tan solo acertar esa en concreto para llevarse el rosco. "¿Tienes el bote preparado?", bromeaba poco antes Díaz.

El participante respondía (aunque no demasiado decidido) "Sabotage", resultando errónea su apuesta. El título correcto del disco de Cole al que se refería Leal era "Stardust", provocando que Díaz se quedase a tan solo una respuesta de lograr llevarse el bote. "Puede que lo tenga por ahí anotado, pero no se me habría ocurrido ni en mil años", dijo el concursante.

Un concursante histórico

Pese a no haber conseguido la hazaña de llevarse el bote, Pablo Díaz se ha convertido ya en un concursante histórico, ya no solo de 'Pasapalabra', sino del género televisivo del concurso. El violinista ha participado ya en 210 ocasiones en el programa de Antena 3, convirtiéndose en la persona que más veces ha acudido al popular formato. La primera vez que se enfrentó al rosco y se quedó a tan solo un acierto fue el 29 de junio de 2020. Desde entonces, 12 han sido las ocasiones en las que este frustrante hecho ha tenido lugar.