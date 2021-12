Los padres de Mario Biondo siguen luchando por esclarecer la causa de la muerte de su hijo, y es que, pese a la afirmación judicial de que se suicidó el 30 de mayo de 2013, estos siguen asegurando que fue asesinado. Con el nuevo avance del caso, 'Todo es verdad', 'Todo es mentira' y 'Sálvame' han vuelto a sacar a la luz los polémicos hechos y en la noche del 4 de diciembre fue el turno de 'Sábado deluxe', que acogió en plató a Santina y Giuseppe.

Santina y Giuseppe, padres de Mario Biondo, en 'Sábado deluxe'

Los padres de Biondo aseguran que "tenemos la prueba de que a nuestro hijo lo mataron" y, pese a que no creen que Raquel Sánchez Silva sea la culpable, la entrevista tuvo el nombre de la presentadora rondando durante casi todo el tiempo. "Seguramente esconda algo. Si las cosas hubieran estado claras desde el principio, no estaríamos aquí", afirmaba Giuseppe.

Tal y como Santina reconoció, "Mario estaba haciendo búsquedas en el último periodo de su vida con respecto a la vida de Raquel", en lo que parecía que era una búsqueda de "algo fuerte que tenía que ver con el sexo y relaciones". En palabras de sus padres, el camarógrafo sospechaba que su mujer le estaba siendo infiel, pese a que nunca hablaba de ello con estos, quienes descubrieron sus pesquisas tras su muerte, cuando tuvieron en su poder el informe del ordenador: "Algo no le gustó de ese comportamiento y descubrió algo que tiene que ver con el pasado", señalaron en base a estos informes que contenían conversaciones privadas hasta 2012, por lo que se desconoce lo ocurrido desde ahí a su muerte.

Las malas palabras sobre Mario Biondo

María Patiño le preguntó a Santina en qué momento perdió su buena relación con la presentadora de 'Maestros de la costura'. "Dejo de tener buena relación con Raquel cuando me habló mal de mi hijo. Me dijo que era una mala persona, que lo conoció en Honduras y era drogadicto", afirmaba la italiana, quien no comprendía por qué esta le dio a su hijo en Honduras las llaves de su casa si tan mal pensaba de él cuando lo conoció. "Había muchas contradicciones en lo que nos dijo Raquel cuando fuimos a Madrid. Nos dio hasta tres versiones de la muerte de Mario, [...] ella solo recordaba las cosas feas".

La madre de Biondo niega por completo que su hijo fuera como Sánchez Silva lo describió: "Es imposible que en dos años mi hijo Mario pasase de ser un buen chico a ser lo peor. ¿Que se fuera de putas, que fuera un drogadicto? Mi hijo venía a Palermo y estaba siempre en casa, era estupendo. Conducía muy bien. Tenía una novia estable... Todo eso que le están pasando por el barro lo hacen por ensuciar su imagen y no se lo deseo a ninguna madre. Mario siempre ha sido nuestro gozo".

Los padres de Mario Biondo se sienta en 'Sábado deluxe'

Santina recordó cómo al poco de morir Mario Biondo pidió ir a la casa en la que el matrimonio vivía. "La casa estaba demasiado limpia y ordenada", aseguraba. Además, relató que encontró bajo el teclado una nota que tenía un enlace escrito por su hijo. Según aseguraba la mujer, la presentadora se puso histérica, gritando que ese enlace lo descubrió hace 5 años y lo borró, por lo que no entendía que su marido lo hubiera encontrado. Tal y como explicaba, se lo arrebató de las manos justo después de gritar "yo no soy una puta".

Entre los aspectos que más le dolieron a la familia Biondo se encuentra cómo en 2016, cuando pidieron reabrir el caso, la cacereña se negó. "No digo que Raquel haya matado a mi hijo, pero son comportamientos que me dejan atónita", comentaba Santina. "Nosotros como familia no pretendíamos que ella llevara el luto para siempre. Ese dolor es para nosotros, que somos la familia. Lo que sí nos dolió [...] es que publicara luego imágenes suyas con los amigos en Formentera".