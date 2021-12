El caso Biondo se cerró en España el 16 de julio de 2013, tan solo 47 días después de que el cuerpo del italiano apareciese sin vida, cuando el juez determinó que se trataba de un suicidio. El Juzgado de Madrid señaló en el auto que "el hecho denunciado" no revestía de "caracteres de infracción criminal". Sin embargo, la familia del cámara lucha por que el asunto se reabra, convencidos de que se trató de un "asesinato".

Santina d'Alessandro y Jorge Javier Vázquez

Los padres del fallecido se sientan en 'Sábado deluxe' y afirman tener las "pruebas" de que a su hijo "lo han matado". El 1 de diciembre de 2021, Santina d'Alessandro, madre del cámara, ofreció sus primeras declaraciones a un medio español en 'Todo es verdad'. La familia ha mostrado en varias ocasiones su enfado con la que fuese esposa de su marido: Raquel Sánchez Silva. D'Alessandro dejó claro que nunca habían acusado a la presentadora de que "mandara a nadie a matar a Mario", pero aseguró que "no nos está ayudando a buscar la verdad".

"No fue un suicidio y mucho menos un accidente. En ninguna parte consta que fuera un accidente", le contó a Risto Mejide. Además, volvió a arremeter contra su exnuera: "Fue Raquel Sánchez Silva quien escribió un tuit de que había sido un accidente y esto ha sido lo que ha puesto en marcha que se utilice ese término", apuntó la italiana.

La familia del cámara italiano lleva años "buscando la verdad", ya que están convencidos de que su hijo fue asesinado. En Italia, el caso nunca llegó a cerrarse. De hecho, la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de Palermo anunció que lo mantendría abierto por homicidio tras analizar la documentación aportada el 2 de octubre de 2021. El juez Roberto Riggio cree que existen importantes "anomalías" en las muestras que se utilizaron para realizar la tercera autopsia.

La tensa relación entre Raquel Sánchez Silva y la familia del que fue su marido

Raquel Sánchez Silva decidía presentar una demanda por "delito de amenazas, odio, calumnias e injurias" contra la familia de Biondo el 5 de noviembre de 2020. La presentadora afirmó que estaba siendo víctima de una "auténtica campaña de acoso", sobre todo, a través de redes sociales desde el año 2014. El abogado de Silva apuntó que estas publicaciones eran "ofensivas" y "dirigidas a acosarla y presionarla".

La joven se negó en dos ocasiones a que el caso se reabriera en España a petición de la familia. "Ella no quiere hablar más de Mario. Ya se ha olvidado de él, se ha alejado de nosotros incluso antes de que pasara nada. Si el trabajo se hubiera hecho bien en España, los asesinos de mi hijo estarían en la cárcel y no estaríamos aclarando que no fue un juego erótico. A mi hijo lo han matado y tenemos las pruebas", afirmó Santina d'Alessandro.