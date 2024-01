Por Daniel Parra |

Continúa la polémica en torno a Ana Obregón. El pasado 1 de enero se publicó que la presentadora de televisión no habría donado todo el dinero que prometió a la fundación de su hijo Aless Lecquio. Alessandro Lecquio, expareja de Obregón y padre del hombre que da nombre a la fundación, se pronunció sobre el tema en 'Vamos a ver': "Me molesta y me duele que se esté ensuciando el legado de mi hijo, y la responsable de esta situación es, evidentemente, Ana Obregón".

Alessandro Lecquio en 'Vamos a ver'

Tras estas declaraciones, la actriz ha respondido, defendiéndose también de las acusaciones. Obregón admite que recibió un anticipo "porque yo he estado diez meses trabajando".. En ese anticipo, hay unos derechos de autor", asegura. Además, la actriz carga contra Lecquio:, recogía ' Y ahora, Sonsoles '.

"La gente no es tonta. Muchos saben que se ataca a las personas para subir audiencia", dice Obregón, que, además, desmiente las acusaciones de Lecquio: "Todo lo que he prometido lo he hecho". A pesar de que admite que solo se dedica a la fundación y a cuidar de su nieta, cambiará de estrategia: "No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita".

El comunicado de la fundación

La Fundación Aless Lecquio también ha defendido como institución a Ana Obregón en un comunicado: "Ante las noticias e informaciones erróneas y carentes de toda veracidad que vienen sucediéndose en los últimos días a través de diferentes medios, venimos a manifestar que las cuentas reflejan con lealtad la realidad económica de la misma". Además, la fundación amenaza con tomar acciones legales si los medios "dan pábulo a informaciones no contrastadas".