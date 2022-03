El palo de Kiko Rivera a Mediaset en 'Disaster Chefs': "Siempre será mejor que Telecinco"

La relación entre Kiko Rivera y Mediaset España sigue siendo curiosamente cíclica: mientras que hay ocasiones en las que concede entrevistas que arrasan en audiencias, otras tantas se producen constantes roces con diferentes programas de la casa. El último palo que el cantante ha enviado al grupo audiovisual se produjo durante la entrega final de 'Disaster Chefs', el particular 'MasterChef' online de Ibai Llanos.

'Disaster Chefs'

Antes de que comenzase la primera ronda, los presentadores se acercaron a cocinas para charlar con todos los concursantes, haciendo la parada obligada con Telmo Trenado y el propio Kiko Rivera. "¿A dónde habéis ido? Porque habéis desaparecido media hora y él ha tuiteado: 'Kiko va fumado'", comenzó aseverando Llanos. Ante esas palabras, Rivera no tuvo más remedio que defenderse: "Yo no he estado con él", sentenció, al tiempo que se reía a carcajadas.

Ambos dos quisieron quitar hierro a la broma, asegurando que se encontraban "chequeando" los ingredientes de los que disponían. "Sobre todo, recordad que estáis en directo. Aquí parece que no hay nadie...", respondía el presentador de 'Disaster Chefs'. "Me están diciendo desde realización que siempre os están viendo, que tengáis cuidadito porque hay una cámara siempre encima vuestra", apostilló la youtuber Masi.

Escasos segundos después, Kiko Rivera se dispuso a enviar un zasca de órdago a la principal cadena de Mediaset: "Bueno, siempre será mejor que Telecinco; no te preocupes", sentenció. En ese momento y al unísono, sus interlocutores se mostraron completamente sorprendidos ante esas declaraciones: "¡Bueno!", pronunciaban, alargando la última vocal. "¡Ya está!", repetía Ibai con cierta pesadumbre.

"siempre será mejor que telecinco" Kiko Rivera pic.twitter.com/DeMpxd9KDX — Telmo Trenado Out Of Context (@Telmometro_OOC) March 29, 2022

¿Por qué es mejor Twitch que Telecinco?

Como era de esperar, Masi intentó rebajar la carga negativa del comentario: "Pero porque aquí estás como en tu casa...", expuso. Inmediatamente, Kiko Rivera asintió: "Correcto, porque aquí es mucho mejor". Utilizando argumentos como la "cercanía" entre el equipo y los concursantes, el tono de la conversación cambió junto al asunto a tratar para hacer balance de su estado de ánimo en ese momento.

Tiempo después de su cocinado, llegaba el momento de dar a conocer el nombre de los vencedores. El cantante y su compañero Telmo no consiguieron la victoria, aunque sí terminaron por colgarse la medalla de plata de la edición con 107 puntos. Por contra, Paula Gonu y Werlyb alcanzaron la primera posición de la tabla con 117 enteros en su casillero.