Marta López y Paloma García-Pelayo han sido las protagonistas de la noche del viernes 30 de julio en 'Viernes deluxe'. Ambas colaboradoras protagonizaron un duro enfrentamiento en plató. ¿El motivo? La periodista quiso saber por qué la exconcursante de 'Supervivientes 2021' había apoyado a Olga Moreno tras ver los dos primeros episodios del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Paloma García-Pelayo y Marta López en 'Viernes deluxe'

"Viste como todos y todas los terribles episodios que narró Rocío Carrasco en su documental antes de irte a la isla y en lugar de ponerte del lado de la víctima, te hiciste íntima de Olga Moreno, la esposa de Antonio David Flores", le contestaba tajante Paloma. Tras estas palabras, la tertulina intentó justificarse y, aunque explicó que antes de volar a Honduras le aconsejaron no acercarse a Olga, prefirió guiarse por el corazón.

"No he visto toda la docuserie, pero hay partes en las que entiendo a Rocío Carrasco y su dolor, la creo y respeto, pero otras partes no. Lo que decidí fue guiarme por el corazón, no por lo que había pasado fuera". Esta justificación no convenció a los colaboradores de 'Viernes deluxe' y la propia María Patiño aprovechaba para preguntarle si no se había creído el relato de Rocío Carrasco.

Marta López contra las cuerdas

"Se me está juzgando. ¿Qué tiene que ver Rocío Carrasco con el concurso que yo he hecho? ¡Ya está bien!", respondía Marta López visiblemente alterada. Sin embargo, la colaboradora se reafirmaba en que su amistad con la mujer de Antonio David Flores había sido sincera desde el primer momento del reality pero que estaba "harta" de que se le pregunte solamente por ella. "Para mí Olga ha sido un descubrimiento y me ha sido muy difícil defenderla y no tiene nada que ver con Rocío Carrasco".