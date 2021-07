El polígrafo de Conchita no descansa ni en verano y durante la noche del 25 de julio de 2021, Belén Rodríguez y Marta López se sometieron a varias preguntas relacionadas con Olga Moreno, Rocío Flores y 'Supervivientes 2021'. Uno de los asuntos pendientes que se trataron en 'Domingo deluxe' fue el posible veto de la hija de Rocío Carrasco a la periodista madrileña en los programas oficiales del reality de supervivencia.

Belén Rodríguez y Marta López

"¿Te consta que Rocío Flores pidió que te despidieran como colaboradora de 'Supervivientes'?", preguntaba María Patiño, que obtuvo la respuesta afirmativa de Belén Rodríguez. "Dice la verdad", corroboraba Conchita. "Me consta porque lo dijo públicamente dos días consecutivos y lo ha puesto de condición para otros temas. No lo dice literal, solo faltaría", añadía la televisiva, dando su versión del "veto" de Rocío Flores.

"Me consta que lo ha pedido también en privado. No me entero de que dejo de ser colaboradora, simplemente me dejan de llamar", explicaba Rodríguez. "Estoy diciendo que Rocío Flores crea tal ambiente al plató que obliga con su actitud a llamar a colaboradores que solo le bailen el agua", aclaraba también, ante una Marta López incrédula por las declaraciones de su compañera. "Rocío Flores me ha utilizado como moneda de cambio", sentenciaba la periodista.

Ella lo sabía

"¿Te consta que Belén Rodríguez no ha vuelto al plató de 'Supervivientes' porque así lo ha pedido Rocío Flores?", cuestionaba la presentadora del programa de Telecinco, a lo que Marta López contestaba que no. "Tengo que decir que miente", aclaraba Conchita, desmontando el discurso que la colaboradora estaba defendiendo minutos antes. "La niña me ha dicho que todo lo contrario. Según lo que yo creo es que según van saliendo concursantes, van quitando colaboradores", se justificaba la televisiva.