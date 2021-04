Todo lo que tiene que ver con las declaraciones de Rocío Carrasco se convierten en un asunto que tratar en los platós de Telecinco. Sin embargo, la polémica ha sido capaz de traspasar la pequeña pantalla para llegar a diferentes medios de comunicación. De hecho, ante la publicación de los informes que, supuestamente, recogen cómo fue el intento de suicidio de Rocío, Paloma García-Pelayo ha salido a desmentir algunas de las informaciones con los papeles en la mano, desde el plató de 'El programa de Ana Rosa'.

Con Beatriz Cortázar justo en frente y asegurando que los polémicos informes hablaban de "una dosis no letal", García-Pelayo se lanzó a rebatir ese comentario: "¡No aparece en ningún momento!", confirmó. Los nervios que inundaban el plató no permitieron que la periodista escuchase el capote que le estaba echando Joaquín Prat, quien aseguró que El mundo había "consultado a una serie de especialistas que dicen que no es una dosis letal", en referencia a las tres pastillas que llegó a ingerir; algo que no se recoge en la documentación de la discordia.

La indignación en Paloma García-Pelayo se apoderaba de su forma de hablar y procedió a contar la verdad probada, pues lo hizo leyendo textualmente algunos puntos de esos informes: "En los informes médicos no aparece esa apreciación", continuó manteniendo. "En el informe de San Chinarro pone 'intento autolítico'", mientras que en el segundo se habla de "intento de suicidio autolítico", afirmó a modo de respuesta a la intervención de su compañera de sofá.

La periodista prosiguió exponiendo su argumentario: "El especialista hace el estudio y habla de la sobreingesta y el intento autolítico". No obstante, el medio que publicó estas informaciones llegó a asegurar que no había mención al Puente de Segovia; algo que falta a la verdad, según los datos que manejaba García-Pelayo: "Le habría gustado que su plan funcionara y que siempre queda el Puente de Segovia para volver a intentarlo", leyó en voz alta textualmente.

"Estamos jugando con información muy delicada", sentenció, haciendo visible su preocupación. "Se están presentando dos puntos que dan como bueno y no es así", recuerda a sus compañeros de programa después de solicitar "rigor". De la misma forma, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' quiso matizar que, si no le hizo un lavado de estómago a Rocío Carrasco, fue porque "le tratan con un medicamento, como un antídoto contra las pastillas tomadas".