En plena emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la participación de Olga Moreno y su defensa por parte de Rocío Flores en 'Supervivientes' no pasa desapercibida para los colaboradores de 'Sálvame'. Fue viendo imágenes de la concursante cuando Laura Fa afirmó que "Olga no da puntada sin hilo y Rocío no quiere ni empatizar con su madre ni hacer el más mínimo esfuerzo".

Los colaboradores de 'Sálvame' en el plató

Para argumentar su afirmación de que Olga y Rocío están tan metidas en el discurso y punto de vista de Antonio David Flores, la colaboradora rescató una portada con unas declaraciones de la concursante dos meses después del intento de suicidio relatado por la propia Rocío Carrasco en su docuserie: "'Pese a lo que ha sufrido mi marido, nunca ha tirado la toalla ni ha pensado hacer una locura' Ahí ella ya sabía lo que había ocurrido".

Gustavo González, por su parte, rebatió a la colaboradora afirmando que pone en duda la veracidad de ese acto porque no coincide lo que se marca "en el juzgado, en el informe que yo he leído y en la versión de Rocío"; a lo que Laura, de forma directa, sentenció: "¿Sabes cuándo os hubierais creído a Rocío Carrasco? ¡Si lo hubiera conseguido!". Fue entonces cuando se desató la locura, con los aplausos por parte de Miguel Frigenti, con Kiko Matamoros etiquetándolo de bestialidad y con Gema López advirtiendo que, "en ese juego sucio de manipulación", no iba a participar.

El apoyo de Jorge Javier Vázquez

A diferencia de alguno de los colaboradores, Jorge Javier Vázquez apoyó firmemente a Laura Fa con la declaración que había hecho. "Yo estoy convencido de que en su casa ahora hay cientos de personas llamándola de guarra para arriba a Rocío Carrasco. Si esta señora la hubiese palmado, son los mismos que estarían llorando viendo la televisión", sentenciaba.