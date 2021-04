Una de las secciones fijas de 'El programa de Ana Rosa' es su club social en el que comentan la actualidad del panorama de la prensa rosa. De hecho, uno de los principales temas tras la primera entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' tiene que ver con el análisis y las opiniones sobre la vida de Rocío Carrasco. Durante la mañana del lunes 12 de abril, los colaboradores desmintieron a la exmujer de Antonio David Flores, acusándola de relatar informaciones que no se ajustan a la realidad.

Antonio Rossi

Con el avance del séptimo capítulo titulado "Algo se me fue contigo", los espectadores vieron aquellos momentos en los que la muerte de su madre cambiaron la vida de Rocío. "En ese momento llega Rocío, que tenía nueve años. Se quedó mirándome y me dijo: 'Mamá, ahora que va a pasar con las casas de Miami'", sentencia Carrasco en la promo del vídeo. Tras estas declaraciones, Joaquín Prat no duda en asegurar que "narra un episodio para sustentar que su padre manipula a sus hijos en su contra".

"Si es verdad lo que cuenta Rocío, es una pregunta extraña para una niña de nueve años", apuntó Antonio Rossi justo después. Asimismo, Marisa Martín Blázquez quiso dar su punto de vista sobre estos hechos, asegurando que existen contradicciones en la versión de Carrasco: "Ella afirma que llevaba cuatro meses sin ver a mis hijos y no es cierto", sentenció apuntando que su estancia en Houston fue alrededor de un mes y medio.

Asimismo, la protagonista de la docuserie, asegura en el clip promocional que, tras esos días, una Rocío Flores con nueve años le preguntó directamente que era lo que iba a ocurrir con las casas de Miami que tenía su abuela: "¡Esa niña no había estado en las casas de Miami! A mí me extraña", sentencia Martín Blázquez. De la misma forma, su compañero Antonio Rossi quiso puntualizar el porqué de esas declaraciones: "Ella cree que Antonio David instrumentaliza a su hija", comentó.

Según pasaban los minutos, Joaquín Prat aseguró, teniendo en cuenta las sentencias judiciales, que "el trastorno psicológico que sufre no puede imputarse a Antonio David". "Rocío está contando en primera persona sus vivencias", afirmó Ana Rosa con tono condescendiente. "Luego hay una causa judicial, donde la persona acusada tiene derecho a replicar. En ese derecho de contradicción, las personas a las que se cita tienen derecho a expresarse", finaliza.

Ana Rosa Quintana

Tras la reflexión de la presentadora, Alessandro Lecquio apuntó que "los abogados de Rocío se expresan de forma muy diferente" y que, por ejemplo, las consecuencias físicas y psíquicas que narra Rocío Carrasco tras la entrada de su exmarido en 'Gran Hermano VIP' se las causó "ella misma". Asimismo, todo el que estaba sentado en el sofá coincidió en que, al final, se trata de su punto de vista sobre las situaciones que vivió.

Más contradicciones , según los colaboradores

"La jueza ve indicios, que no pruebas, de posibles delitos de maltrato psicológico. Hasta el Ministerio fiscal recurre. Además, pierde todos los recursos", comentó Antonio Rossi para aclarar la situación judicial del proceso. Segundos después, el periodista puso el foco en una serie de fechas, en referencia a su intento de suicidio. "Se reconoce que no estaba siguiendo el tratamiento y no quiso ser entrevistada por un psiquiatra si no era en presencia de sus familiares", sentenció, para acabar afirmando que "no accedió a someterse al tratamiento e ingreso", algo que pudo ir en su contra en el proceso legal.