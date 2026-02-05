Fangoria y Paloma San Basilio actuarán en el Benidorm Fest 2026

Por Almudena M. Lizana | |

La quinta edición del Benidorm Fest está a la vuelta de la esquina y poco a poco vamos conociendo más detalles del festival de Televisión Española. Con los artistas ya instalados en Benidorm, la cadena pública calienta motos con los especial de 'Benidorm Calling', en los que Inés Hernand y Ángela Fernández reciben a invitados relacionados con el festival y dan informaciones exclusivas, como los artistas invitados del Benidorm Fest 2026.

En la tarde del 4 de febrero de 2026, la directora de Comunicación y Participación de RTVE María Eizaguirre acudía al videopódcast para charlar con las presentadoras, al igual que César Vallejo, director del Benidorm Fest, que conectaba por videollamada desde una especie de Delegation Bubble, al más estilo Eurovisión, donde están los camerinos de los artistas allí en Benidorm.

María Eizaguirre en 'Benidorm Calling'

"Este nombre que va a decir María Eizaguirre tiene que ver con la música que nos ha acompañado siempre y son artistas de renombre que también necesitan estar en TVE. Es un orgullo que haya aceptado, es historia de la música y espero que la gente lo aprecie porque es difícil conseguir figuras de este tipo", avanzaba César Vallejo, antes de que la directiva empezara a cantar 'Juntos', uno de los temas más mítico de Paloma San Basilio.

Así, entonando eso de "Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias",. "Paloma es muy generosa y es una artista que está en un momento muy bonito de su carrera profesional., dando las gracias al público por todos estos años", añadía Eizaguirre.

Minutos más tarde, Inés Hernand avanzó por sorpresa también otra de las actuaciones que veremos en el Benidorm Fest, aunque sin desvelar en qué cita la veremos: ¡A Fangoria! Este movimiento supone el regreso de Alaska al escenario del Palau, ya que estuvo como presentadora en el Benidorm Fest 2022. Allí es muy probable que estrenen alguna de las canciones de su nuevo disco.

Natalia actuará en la fiesta de bienvenida del Benidorm Fest

En la fiesta del día 7

Además del anuncio de Paloma San Basilio, representante de España en Eurovisión 1985, que se suma a las actuaciones de Luz Casal y de Abraham Mateo en la segunda semifinal, y a las ganadoras del Benidorm Fest de la final, María Eizaguirre anunció otro show, aunque no enmarcado dentro de las semifinales o la final. Se trata de la actuación de Natalia Rodríguez en la fiesta de presentación y bienvenida del 7 de febrero de 2026.