Kopil comparte su duro pasado en 'Got Talent': "Al estar quemado, era un producto defectuoso"

El viernes 29 de enero, 'Got Talent España 6' emitió su tercera ronda de audiciones con Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez a cargo de elegir quiénes pasaban y quiénes no a la siguiente fase. Entre los concursantes, se encontraba Kopil, un joven origen nepalí que quiso plasmar a través de una composición propia toda una vida, la cual comenzó con grandes dificultades en su niñez, antes de ser adoptado.

Kopil, durante su actuación en 'Got Talent España 6'

"Quiero plasmar mis sentimientos con la música", anunció el barcelonés, al subirse al escenario, donde sus nervios no pasaron desapercibido a los jueces, dado que apenas era capaz de dejar de temblar. "Mi madre se suicidó y nuestro padre nos abandonó a mi hermana y a mí", explicó Kopil, ante las cámaras del programa. "Los encontró la policía abandonados en la calle, la hermana llevaba al hermano encima mientras pedía por la calle. La niña tendría tres años y el niño, dos", añadió su madre, tras lo cual el concursante contó que "cuando me quemé era muy pequeño, no me acuerdo qué edad tenía. Quizás meses".

"Me afeitaron parte del cráneo. Tenía quemaduras de tercer grado también en parte del cuerpo", relató Kopil, para después manifestar que "al estar quemado, era un producto defectuoso. Los productos defectuosos no estaban en la lista de adopción". "Nos dijeron que no se podía adoptar porque nos daban los niños con garantías y él estaba quemado. Entonces, dijimos que nos daba igual", declaró su madre quien, con el mero hecho de recordarlo, reconoció que "se me ponen los pelos de punta". "Mi madre ha sufrido mucho, pero siempre ha estado ahí, para bien y para mal. Y la vida al final te da una segunda oportunidad de tener una esperanza, de seguir para delante", confesó Kopil, antes interpretar con el piano una composición propia, "un resumen de los veinticinco años de mi vida, hasta el día de hoy".

Kopil ha plasmado su durísima infancia en una canción compuesta por él mismo y el público se ha puesto en pie. El momento ha sido inolvidable ?? #GotTalent3 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/q13RnghMXT — Got Talent España (@GotTalentES) January 29, 2021

"Se creó una atmósfera muy chula"

"Te veo emocionado", observó Dani, una vez concluyó el concursante su interpretación. "Impone mucho todo esto y no sé cómo expresar estos sentimientos. No tengo palabras", respondió el aludido, a quien el juez indicó que "al final, te has expresado de la mejor manera que sabes, que es con el piano". "A mí me ha gustado, estaba escuchándote y estaba todo el mundo en silencio. Creo que se creó una atmósfera muy chula que yo he disfrutado. Ha sido una forma de expresarte muy bonita", elogió el leonés, tras lo cual Risto destacó que "es muy de agradecer cuando la gente trae temas propios".

"Pero lo que más me ha impresionado ha sido la última nota. Nos has clavado la última nota y eso será difícil de olvidar", admitió el barcelonés, agradecido. "Al principio se te veía muy nervioso y creo que, para el piano, es bastante complicado. Pero me ha gustado ver que te has sentado, te has tomado tu tiempo, te has metido en una burbuja y estabas feliz, con una sensibilidad...", manifestó Edurne, para después otorgarle un "sí", al igual que Dani, mientras que Mejide se lo negó argumentando que "era una composición muy básica".