La pullita de Risto Mejide a los directores de 'Got Talent': "Hay mucha malicia ahí detrás"

El viernes 29 de enero, 'Got Talent España' alcanzó sus terceras audiciones, en las que Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide tuvieron que valorar nuevas actuaciones de cara a las siguientes fases. Con la aparición de Stefanny y Michael, dos bailarines profesionales, el tercero de los jueces acabó desvelando cómo seleccionaban los turnos para preguntar, momento en el que lanzó alguna pulla a los directores del formato.

Risto Mejide, "fastidiado" al recibir a los bailarines Stefanny y Michael en 'Got Talent'

Nada más ver a ambos bailarines sobre el escenario, Mejide soltó una pequeña risa de incredulidad, antes de disculparse con los recién llegados. "Perdonad que me ría, pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Cuando salís, normalmente los directores eligen a uno de nosotros para que os hagamos preguntas", explicó el juez, para después aclarar a la pareja que "en vuestro caso, me han elegido a mí porque saben o intuyen que, lo que vais a hacer, a mí no me gusta". "Me estoy riendo de la malicia que hay ahí detrás. Porque pudiendo elegir a otro jurado, no, me han elegido a mí para hacer las preguntas", protestó Mejide, ante lo que Stefanny concidió con él al señalar que era algo "muy fuerte".

"Voy a hacer las preguntas igualmente", se animó el barcelonés, con cierta resignación, para dar paso a la presentación de Stefanny y Michael, originarios de Colombia y Uruguay, cuyo sueño era "poder materializar nuestra escuela de baile y poder ayudar a muchos niños y jóvenes que no tienen los recursos ni el apoyo ni los recursos para ser artistas, como afortunadamente nosotros tenemos ahora". De hecho, Stefanny tuvo ocasión de hablar de una de las mejores experiencias de su carrera, en la que incluso fue campeona mundial de salsa y ritmos latinos: participó en el primer campeonato realizado por Jennifer Lopez, "World of Dance" en Los Ángeles. "Fue un antes y un después para mí. Ser juzgada por una artista increíble a la que admiro tanto fue una experiencia única. Me subía al escenario, vi a Jennifer Lopez y ya quería llorar", confesó la bailarina.

"Tengo un problema con esta disciplina"

El talento de Stefanny y Michael quedó plasmado a la perfección sobre el escenario, donde lo dieron todo antes de recibir los halagos de los jueces, entre los cuales, Edurne, destacó que habían bailado "haciendo cosas dificilísimas y con la sonrisa en la cara", mientras que Dani subrayó la "energía que transmitís, lo bien coordinados que estáis". "Como os he dicho, yo tengo un problema con esta disciplina. Sigo viendo los mismos vestuarios, los mismos pasos, la misma historia... no sé si me aburre o es que no me gusta", confesaba por su parte Risto, ante lo que Edurne le señaló que "lo que han hecho es bestial", por lo que dio un "sí" a la pareja, al igual que Dani, antes de que Mejide diera a conocer su decisión final. "Como publicista estoy continuamente teniendo que alabar cosas, productos que, a lo mejor, no me gustan a mí, pero sé que gustan a la audiencia. Vosotros gustáis mucho, así que para mí es un sí", manifestó el juez, para alegría de Stefanny y Michael, tras cuya marcha el barcelonés llegó a reconocer que "eran buenos" aunque cuestionó el porqué "se visten siempre así".