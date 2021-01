Juan Carlos, Pase de Oro, pone el foco sobre los sanitarios en 'Got Talent': "Han vivido momentos muy duros"

El viernes 29 de enero, la sexta edición de 'Got Talent España' alcanzó su tercera tanda de audiciones, en las que Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide tuvieron ocasión de recibir sobre el escenario a Juan Carlos, un celador de hospital que no solo puso el foco sobre la precaria situación de sus compañeros durante la pandemia, sino que también hizo un increíble despliegue de talento, con el estilo lírico, al interpretar la famosa canción "Vesti la Giubba".

Juan Carlos, celador de un hospital, durante su actuación en 'Got Talent España 6'

"Me llamo Juan Carlos Martos, vengo desde Cáceres capital y vengo a cantar", se presentaba el concursante, quien reconocía que "me encanta cantar, pero no en público". "Lo importante es no mirar al público, porque te pones más nervioso", se animó el extremeño, antes de subirse al escenario, donde recibió un atronador aplauso al comunicar que "soy celador en un hospital". "¿A quién le quieres dedicar tu actuación esta noche?", planteó entonces Edurne. "A mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a mis compañeros, que han vivido momentos tan duros en esta pandemia", manifestó Juan Carlos, despertando un nuevo aplauso de la audiencia y los jueces.

"Cuando apareció la pandemia, no sabíamos lo que era, no sabíamos cómo actuar ante ella. Tenías que ir para delante, no había opción", relató Juan Carlos, en una entrevista previa con un miembro del equipo del programa, ante quien señaló que "fue muy duro y, durante el primer mes, eso fue horroroso". "Lo peor de eso fueron los fallecidos. Una persona que entre y te coja de la mano y te dice: 'vengo a morir'... ¿Qué le dices? Lo sabe", confesó el celador, emocionado, provocando las lágrimas de su interlocutor. "Ha pasado. Y a los familiares les tienes que decir: 'váyanse a casa, no pueden estar aquí'", prosiguió Juan Carlos, tras lo cual recordó especialmente el caso de una mujer que perdió a su marido por el Covid-19. "Venía la caja y se iba para ella. Tuve que cogerla. No podía tocar la caja... eso no es humano", manifestó el celador, antes de arrancarse a hacer una impecable actuación que dejó al teatro sumido en un silencio que tardó en romperse una vez terminó de cantar.

"Tienes que estar en la semifinal"

"Soy encargado de celadores y con esto de que a las ocho aplaudían, de vez en cuando me sacaban los médicos y cantaba el 'Nessum Dorma'", recordó el concursante, que procedió a relatar por qué en esta ocasión había decidido interpretar "Vesti la Giubba". "Esa no la quise hacer aquí y quise hacer esta que es más difícil arrancarla. Habla de un hombre que tiene un conflicto, como el que yo tenía", prosiguió Juan Carlos, tras lo cual aclaró que dicho conflicto se debía al hecho de "ir a trabajar con miedo, pero lo teníamos que hacer", razón por la que había elegido el tema, dado que "quería hacerlo para todos mis compañeros, para que se vieran reflejados ahí".

"La lírica es una manera de expresar muy directa, que va al corazón. Cuando te llevan de pequeñito y no entiendes nada, la lírica es directamente una conexión de corazón a corazón", manifestó Risto, para después elogiar de Juan Carlos que "lo que tú haces es conectar con los corazones de la gente que te escucha". Toda una gran actuación que animó a Edurne a otorgarle el Pase de Oro junto a alguno de sus compañeros, lo que terminó animando a Martínez a unirse a ella. "Tú eres 'Got Talent' y tienes que estar en la semifinal", alabó la cantante.