A pesar de que no es habitual ver a Roberto Leal poniendo orden en el plató de 'Pasapalabra', el presentador del formato de Antena 3 tuvo que regañar a uno de los concursantes y penalizarlo por lo que hizo en la prueba "¿Dónde están?", en la que tanto el jugador principal como los invitados deben recordar la posición de nueve palabras en la pantalla.

Roberto Leal y Javier en 'Pasapalabra'

Durante el turno del equipo naranja, Javier, que jugaba junto a Ana Torroja y Leo Harlem, ha sido el último de su equipo en tener el turno para responder a las preguntas de Roberto Leal. Cuando ya solo quedaban cinco segundo, Javier dejó de contestar, guardando así los puntos que había conseguido. No obstante, Leal tuvo que intervenir al darse cuenta.

"Mejor, porque así empatamos. Si fallamos, perdíamos todo", decía el concursante nada más terminar la prueba. "Javier, habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa: que has tardado más de cuatro segundos en decir esa respuesta", empezaba diciendo el sevillano, antes de comunicar la penalización correspondiente.

La penalización

"No se puede hacer esto, son las normas del programa. Es verdad que no había pasado, pero son las normas de 'Pasapalabra'. Entre otras cosas, cuando no tenéis un cronómetro o un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado, por lo tanto, lo siento mucho. Son cero aciertos para el equipo naranja", sentenciaba el presentador de televisión.