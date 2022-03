'Pasión de Gavilanes 1' sí que funciona bien en Netflix España, pero 'Café con aroma de mujer' sigue liderando

La llegada de las plataformas de streaming a España supuso una nueva ventana para consumir entretenimiento, aunque trajo consigo una paradoja: el triunfo de la nostalgia. Cada cierto tiempo, los usuarios se muestran con ganas de revivir tramas de algunas de sus ficciones favoritas y esto supone un auténtico filón para Netflix. Desde FormulaTV, volvemos a analizar el ranking semanal de las ofertas más vistas dentro de nuestras fronteras desde el 14 al 20 de marzo.

'Café con aroma de mujer'

En primer lugar, queremos hacer énfasis en un hecho de lo más curioso. Las pobres audiencias lineales de 'Pasión de Gavilanes' en el prime time de Telecinco están muy lejos de las expectativas marcadas. De hecho, su capítulo de estreno del miércoles 23 de marzo no consiguió pasar del 5,9% de share. Sin embargo, los usuarios españoles de Netflix vuelven a engancharse a las vivencias de los Reyes y los Elizondo que ya pudimos ver en el año 2004. De esta manera, el serial colombiano se coloca como la 5ª opción más vista, mejorando +2 posiciones.

Aunque no consigue ninguna medalla de oro, sí que tiene presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. España es el único país fuera de Hispanoamérica donde la ficción se cuela entre los espacios más seguidos. Si nos quedamos en nuestro territorio, 'Café con aroma de mujer' vuelve a ocupar la 1ª plaza, acumulando ya 11 triunfos consecutivos.

Lo más visto en Netflix España del 14 al 20 de marzo Posición Nombre del formato Tipo de producción Semanas Top 10 1º Café con aroma de mujer (T1) Serie 12 2º The Last Kingdom (T5) Serie 2 3º La reina del flow (T2) Serie 18 4º ¿Sabes quién es? (T1) Serie 3 5º Pasión de Gavilanes (T1) Serie 6 6º La reina del flow (T1) Serie 18 7º ¿Quién es Anna? Miniserie 6 8º Mentiras (T1) Miniserie 3 9º Vikingos: Valhalla (T1) Serie 4 10º Formula 1: Drive to Survive (T4) Serie 1

La colombiana protagonizada por William Levy no solo ha enamorado a periodistas como Mercedes Milá, sino que logró arrasar en 14 países del continente americano como lo más visto en Netflix. Mientras tanto, 'The Last Kingdom', '¿Sabes quién es?' y la propia 'Pasión de Gavilanes 1' captaron a más espectadores que la semana previa, mejorando +2 posiciones cada una.

En la otra cara de la moneda se ubican dos productos con sello patrio. La primera temporada de 'Merlí: Sapere Aude' perdió su particular representación en el top 10, dejando paso al estreno de 'Formula 1: Drive to Survive'. Asimismo, cabe destacar que 'Mentiras' sigue muy presente en las pantallas de los españoles, aunque cayendo -5 puestos en relación a los siete días previos.

El género coreano arrasa a nivel mundial

Aunque los usuarios de Netflix España parecen rendirse ante los contenidos colombianos, globalmente hablando podríamos decir que Corea del Sur sigue arrasando. La ficción 'Propuesta laboral' acumula un total de 23.480.000 horas vistas durante su segunda semana en la plataforma, copando la primera posición del podio. Inmediatamente después, la plata es para 'Veinticinco, veintiuno' (21.040.000), otro producto del país asiático.

La cuarta plaza fue para 'Tribunal de menores' (17.220.000), seguida de 'Estamos muertos' (13.820.000) y 'Las inclemencias del amor' (13.050.000). El ranking lo cierra 'Treinta y nueve' (9.180.000), todas ellas coreanas. Destacable también es que 'Yo soy Betty, la fea' (10.570.000) escala hasta es 8º puesto, pese a haberse estrenado en octubre de 1999.