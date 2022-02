El Partido Popular (PP) continúa en plena vorágine tras las acusaciones de Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso y los presuntos espionajes ilegales; es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid salió en su defensa y aseguró que Teodoro García Egea le estaba "engañando". La gran crisis interna desatada en la formación provocó una sucesión de dimisiones; la última de ellas, la del propio Egea. Así lo confirmo en la edición especial que 'El objetivo' emitió en prime time.

Teodoro García Egea y Ana Pastor, en 'El objetivo'

Aunque los medios daban la noticia durante la tarde del 22 de febrero, el político se encargó de confirmarlo horas más tarde. "¿Secretario general del PP o exsecretario general del PP a esta hora?", comenzaba la entrevista de Ana Pastor, sin rodeo alguno. "He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como militante del PP. He decidido dejar el cargo para que se pueda dar voz a los afiliados y podamos tomar aire y empezar una nueva etapa", reconocía en directo.

El murciano subrayó la dureza del cargo que ocupaba hasta entonces: "Ser secretario general de un partido es lo más difícil que existe, es el malo de la película. Es la persona que, allí donde hay un problema, tiene que ir", recalcaba. Además, quiso dejar claro que "ha sido una decisión personal" y no una petición de la cúpula de la formación o incluso de Pablo Casado: "Yo dejo el cargo para facilitar esta transición", reiteró.

Egea, que quiso destacar su lealtad, también se encargó de ensalzar la figura de Casado, en un momento en el que los apoyos flaquean: "Es de las mejores personas que he conocido y tengo una inmensa tristeza porque hay muchos españoles que no van a conocer al verdadero Pablo Casado. Es una persona honesta y una persona de principios. No ha dudado en poner en riesgo su cargo por mantener sus principios. Me enorgullece haber trabajado para él y espero que España se lo reconozca", insistía.

Crítico con las manifestaciones en Génova

García Egea se pronunció sobre las manifestaciones que han tenido lugar en la calle Génova estos días. "Yo no he visto ni un solo carnet del PP ahí", sembraba la duda. Además, fue muy crítico, ya que aseguró que no es "acertado rodear una sede" cuando uno está en desacuerdo con su dirección. Eso sí, afirmó que "respeta profundamente que la gente pueda expresarse como libremente desee y quiera".