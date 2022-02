La tarde del miércoles 9 de febrero, 'Todo es mentira' sorprendía con la inesperada visita de Jorge Javier Vázquez al plató para hablar de la actualidad. Antes de su marcha para ponerse al frente de 'Sálvame', el catalán quiso despedirse lanzando una reflexión sobre Pablo Casado, líder del PP, de quien manifestó que lo mejor sería que dejara de ostentar dicho cargo, dado el comportamiento que había mostrado durante su labor al frente de la oposición.

Jorge Javier habla de Pablo Casado en 'Todo es mentira'

"¿No me vas a dejar hablar de Pablo Casado? Me gustaría hacer una reflexión sobre él", lanzó Vázquez, en sus últimos minutos en el programa, momento en el que Risto Mejide le cedió la palabra. "Creo que es el momento ideal para el Partido Popular, con las elecciones de Castilla y León, para que darse cuenta de que Pablo Casado no puede seguir siendo el líder de la oposición", soltó el presentador. El catalán hizo referencia entonces a "una etapa especialmente dura, plena de crispación, de controversia y de negacionismo absoluto por parte de un líder de la oposición que pensaba que el Gobierno no iba a aguantar hasta 2023 y que ha dicho a todo 'no', sin ofrecer diálogo ni ninguna propuesta y oponiéndose todo", para después apostar por que "en el PP estoy absolutamente convencido de que tiene que haber gente muchísimo más preparada que Pablo Casado".

"A los socialistas ya les viene muy bien que haya alguien como Pablo Casado, porque es imposible mantener ese nivel de adrenalina hasta 2023", prosiguió Vázquez, tras lo cual matizó que "lo que sea bueno para los socialistas, no tiene por qué ser bueno para el país". "Para el país no es ni bueno, ni sano, ni práctico que el líder de la oposición sea una persona que ha demostrado estar tan escasamente preparada y que no fomenta ninguna ilusión, joder. Lo que tienes que hacer es repartir ilusión y que la gente se cuestione su voto", concluyó el presentador, momento en el que Celia Villalobos se animó a intervenir, mientras el catalán se despedía. La colaboradora apuntó entonces que "es absurdo que alguien del PP pueda ilusionar a alguien que vota siempre al PSOE, con todo su derecho", lo que animó a Vázquez a regresar para hablar con ella.

"También hay que escuchar y aceptar"

Jorge Javier charla con Celia Villalobos en 'Todo es mentira'

"Cuidado, que yo ya estoy entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz", reconoció el catalán, por lo que Mejide apuntó que sus anteriores palabras "no tienen ningún sentido". "¿Qué quieres, debilitar al PP?", planteó el presentador de 'Todo es mentira', con cierto humor, ante lo que Vázquez recalcó que "la gente que vote lo que le dé la gana" y opinó que "lo sano" era tener dudas sobre el voto. Al escuchar sus palabras, Mejide quiso saber si Vázquez se plantearía votar al PP en caso de que tuviera otro candidato al frente.

"Pues hombre, a mi edad y siendo multimillonario...", bromeó el catalán, despertando varias risas entre los presentes. Villalobos retomaba entonces el debate para apuntar que "el problema que tenemos en este país es el que no tienen en Alemania. Allí, los demócratas y de centro derecha son capaces de gobernar". "El diálogo", coincidió Vázquez, para después recordar declaraciones de Manuela Carmena, en las que subrayaba que "no todo lo que dice la oposición está mal. También hay que escuchar y aceptar", antes de abandonar definitivamente el plató.