El Festival de Cine de Málaga pospone su XXIII edición por el coronavirus

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido aplazar la XXIII edición del Festival de Cine de Málaga ante la creciente amenaza del coronavirus, que provoca la cancelación de la cita que iba a tener lugar entre el 13 y el 22 de marzo, y en la que se iban a presentar 201 largometrajes. En este momento, la ciudad andaluza es la más afectada por el virus originado en China, con 52 afectados, por lo que esta medida preventiva se ha ejecutado para evitar una mayor propagación con el flujo de público que implicaba la reconocida cita.

Fran Perea en 'Kosta'

"El Ayuntamiento decide aplazar la celebración del Festival de Málaga por la incertidumbre que genera la evolución del coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad," reza el comunicado emitido por el ente público a través de su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, la organización del evento también ha ofrecido su particular aclaración: "El equipo del Festival trabaja desde este mismo momento en la búsqueda de unas fechas en las que el certamen pueda celebrarse con total normalidad. Del mismo modo, en los próximos días se harán públicas las medidas a tomar respecto a la logística, producción y devolución del importe de las entradas ya adquiridas."

Como señala El País, uno de los factores determinantes a la hora de posponer el festival ha sido la amenaza que implicaba desplazar a un abultado número de gente desde Madrid, principal epicentro de casos detectados de coronavirus en España. Además, una cantidad importante de miembros de los equipos creativos que iban a acudir al evento a presentar sus proyectos ya había cancelado sus viajes ante el temor suscitado por el COVID-19.

Cinco citas perdidas

Por el momento, la nueva fecha de esta edición del Festival de Málaga queda en el aire, pero el aplazamiento se lleva por delante el preestreno de cinco series que prometen dar que hablar en los próximos meses: 'Valeria', 'HIT', 'La línea invisible', 'Kosta' y 'Vamos Juan'. Todas ellas iban a pasar por las salas malacitanas durante el certamen, además de las primeras imágenes de 'Veneno' y 'El Internado: Las Cumbres', que tendrán que encontrar un nuevo emplazamiento para mostrarse antes de sus respectivos lanzamientos.