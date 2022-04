'Las tres puertas' se despidió con su décimo programa la noche del miércoles 13 de abril, en La 1. Una entrega en la que María Casado recibió en plató, entre otras invitadas, a Paz Padilla, quien abordó brevemente su marcha de la televisión tras su repentino despido de 'Sálvame', momento en el que desveló la reacción que tuvieron sus seres queridos.

María Casado entrevista a Paz Padilla en 'Las tres puertas'

"A ti la tele te ha dado mucho", apuntó Casado, en un momento del encuentro. "La tele me cambió la vida cuando acompañé a mi cuñado a hacer un casting. Dejé de ser la Mari Paz, para convertirme en Paz Padilla", confesó la invitada quien, a pesar de todo, "siempre he procurado tener los pies en el suelo y no separarme nunca de mi gente. De hecho, la mayoría de mis amigos no son famosos".

La presentadora quiso saber, además, cómo se encontraba Padilla: "soy tremendamente feliz. Estoy muy feliz, porque muchas veces no te das cuenta de que eres muy esclava del trabajo. Y, al final, lo único que te pertenece es el tiempo, y el tiempo pasa". "La gente que te quiere, ¿qué te ha dicho de tu salida?", planteó Casado, despertando una sonrisa en la gaditana. "'¡Qué alegría, qué bien, te queremos!' Pero porque tampoco me veían", confesó Padilla, con humor.

Paz Padilla dice que fuera de la tele es donde está la vida y que ahora está realmente feliz.



"Nunca me voy a quedar sin trabajo"

Sobre la nueva etapa que se había abierto ante ella, la expresentadora de 'Sálvame' se mostró tranquila y afirmó que "yo sé que nunca me voy a quedar sin trabajo". "Me decían, 'te has quedado sin trabajo', y yo: '¿qué dices?' A mí me da igual ponerme a limpiar portales, o ser Paz Padilla o repartir copas", declaraba la gaditana, tras lo cual añadió que "a mí el trabajo me da fuerza e independencia". La gaditana, de hecho, confesó que "eso lo aprendí cuando me divorcié. Me sentí tan perdida con una niña tan chiquitita y sola...". Una etapa que Padilla había logrado superar con el tiempo y cuya lección, como ella misma reconoció, había tratado de inculcar su hija.