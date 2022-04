'Sálvame' celebró su décimo tercer aniversario el 27 de abril, con un programa en el que recibió las visitas de algunos rostros que habían marcado su historia, entre los que figuraba Aramís Fuster. El equipo recordó entonces su última visita al plató, en 2016, cuando lo abandonó enfadada tras ser destapada en una mentira. Un icónico momento del que formó parte importante Paz Padilla, contra la que cargó duramente la invitada en su regreso al programa.

Aramís Fuster recuerda su última visita a 'Sálvame' antes de cargar contra Paz Padilla

"Queremos recordar un momento que tuviste en este plató, cuando te pusiste como una hidra y juraste nunca más volver... hasta hoy", anunció Adela González, después de que Fuster irrumpiera en el plató. La presentadora daba paso así a un vídeo en el que se recordaba su visita a finales de abril de 2016, en la que charló con Padilla antes de que el programa emitiera un vídeo en el que se la veía andando con normalidad, al contrario de lo que ella había contado y mostrado ante las cámaras. "¿Has visto lo bien que has podido andar? ¿No estás contenta, hija mía? ¡Dios te ha dado el don de poder andar rápido!", anunciaba Padilla, con cachondeo, ante el creciente enfado de Fuster.

La invitada terminaba entonces abandonando el plató, seguida de cerca por la presentadora mientras cantaba una saeta acompañada de Kiko Hernández, ambos ocultos por un biombo. Mientras se emitía el momento, se podía ver a Fuster susurrando cosas como "eso es mentira", cuando recordaron su "pillada"; o "qué mala", hacia Padilla, en cuanto la gaditana empezó a tomarle el pelo. "A ver, vamos a poner los puntos sobre las íes: esa señora...", arrancó Fuster, nada más concluir el vídeo, momento en el que Jorge Javier Vázquez la interrumpió para señalar que se llamaba "Paz". "Paz, que habría que llamarla guerra, porque es una desgraciada", lanzaba la invitada, despertando comentarios indignados entre los presentes.

???? ARAMÍS FUSTER sobre PAZ PADILLA: ????



-"Esa señora se debería llamar GUERRA"

-"Me cantó una saeta y que mal le ha salido porque la han echado de todos los sitios."#yoveosalvame ???????????? pic.twitter.com/pNIY3fCWdm — Diego ???? (@diegobferrandez) April 27, 2022

"Está en mi libro negro"

"No, no, por ahí no", le indicaba el presentador, mientras que Gema López señaló que "la culpa fue tuya, no de ella". "Esa señora me cantó una saeta y qué mal le ha salido porque le han echado de todos los sitios porque está en mi libro negro", soltó entonces Fuster, ante lo que Lydia Lozano le recordó "que estamos de aniversario". "Aquí nos engañaste", apuntó por su parte Vázquez. María Patiño incluso le recordó que "te echaron por mentirosa", por lo que Fuster aseguró que "ese vídeo está trucado". "¿Puedo hablar o no? ¿O me vuelvo a mi casa otros siete años?", saltó la invitada, al verse interrumpida por algunos de los presentes. "Desmáyate, Aramís", la animó López, con humor. "Lo que quiero decir es que estoy en el aniversario, que habéis tardado siete años en llamarme otra vez", declaró entonces Fuster, con quien Vázquez bromeó al apuntar que era "porque eres muy cara".