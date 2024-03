Por Beatriz Prieto |

La cuarta gala semanal de 'Supervivientes 2024' concluyó con las habituales nominaciones que, en esta ocasión, destaparon ante la audiencia algo que quizás había pasado desapercibido para muchos: el enorme malestar de Pedro García Aguado. El madrileño, de hecho, fue nominado por todos sus compañeros por el mal momento que estaba atravesando, momento en el que Pedro estuvo al borde del llanto al sincerarse sobre su estado físico y mental tras tres semanas de concurso.

Pedro García Aguado recibe el apoyo de sus compañeros en 'Supervivientes'

"Lo quiero muchísimo y es mi mayor apoyo en la isla, pero", declaraba Aurah Ruiz al nominar al madrileño, delante de él, tras lo cual dejó claro que "no quiero que se vaya, pero necesito verlo sonreír"., mientras recibía cariñosas caricias de consuelo de su compañera. "Pedro, pero puedes con ella perfectamente", animó Jorge Javier Vázquez desde plató.

"Gracias, Jorge Javier. Lo hago todos los días", respondió el concursante, emocionado, quien recibió a continuación los votos de todos sus compañeros por la misma razón. "Amo a Pedro, me parece un hombre increíble. Pero tiene dos hijas de mi edad y yo si veo a mi padre en las condiciones que está él, me muero y se me pare el alma", explicó Claudia Martínez, mientras que Arkano aseguró del madrileño que "lo está pasando fatal, es algo que lo hemos visto todos. No puede más, aunque es un luchador".

"No me gusta verme así"

"Creo que no puede dar más de sí y creo que es mejor que se vaya", apostó por su parte Mario González, quien coincidía con Arantxa del Sol y sus compañeros al señalar de Pedro que "no está pasando buenos momentos". De esa forma, con los cinco votos de sus compañeros, Pedro era proclamado como nominado del grupo, después de que los concursantes hubieran asegurado a Vázquez que el madrileño en ningún momento les había pedido sus votos para la nominación.

"Remonto cada día como puedo, pero es un agotamiento mental y físico. He perdido diez años en tres semanas. Voy andando como un viejo por la playa y no me gusta verme así", declaró Pedro, cabizbajo. A pesar de todo, el presentador aclaró que "luego en las pruebas lo doy todo porque soy competitivo a muerte y si tuviera veinte años menos os reventaba a todos, pero no los tengo y no tengo ese estado vital". "Voy a seguir luchando esta semana, pero estoy jodido", remató el concursante, momento en el que el plató estalló en aplausos de ánimo.