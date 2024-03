Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' alcanzó su cuarta gala con Jorge Javier Vázquez el jueves 28 de marzo, dos días después de que Ángel Cristo Jr. se convirtiera en el primer salvado de la semana. De ese modo, el madrileño dejó en la cuerda floja a Kike Calleja, Aurah Ruiz y Arantxa del Sol, cuya votación se resolvió con la eliminación de Calleja, que puso rumbo a Playa Limbo.

Aurah, Arantxa y Kike, antes de conocer al tercer eliminado de 'Supervivientes 2024'

La gala arrancó mostrando, que apenas varió antes de que los tres nominados lanzaran sus respectivos alegatos: por entonces,. "Quiero quedarme, porque tengo el cariño de todos mis compañeros, dicen que todavía tengo mucho que aportar y me lo estoy pasando muy bien aquí.", declaró Calleja en su turno.

Arantxa fue la siguiente en tomar la palabra: "Estoy muy a gusto, tengo todavía mucho que aprender de mis compañeros y de esta aventura. Me parece pronto todavía, creo que puedo hacer cosas y me gustaría continuar. Pero será para bien lo que quiera que pase esta noche". "Me quiero quedar porque estoy super a gusto con mis compañeros, por fin. Estoy encantada y agradecida por haberme salvado hasta hoy. Si llego hasta aquí, pues bien", cerró por su parte Aurah.

"Estoy muy agradecido"

Vázquez procedió a comunicar al primer salvado de la noche, que resultó ser Arantxa, cuya sorpresa fue más que evidente. Eso dejó a solas a Aurah y Calleja, quien se convirtió en el tercer eliminado. "Me da mucha pena que se vaya un concursante cuando dice que se quiere quedar", manifestó entonces el presentador. Calleja procedió a dar las gracias a sus compañeros: "Ha sido maravilloso conoceros a todos y vivir esta aventura".

"He vivido la experiencia, estoy muy agradecido a la organización por darme esta oportunidad, pero también estoy feliz por reencontrarme con mi mujer", declaró Calleja en su despedida. No obstante, como ocurría con sus anteriores compañeras, el colaborador puso rumbo a Playa Limbo, donde descubrió a Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote, con quienes se medirá en una votación por la expulsión que se resorverá el domingo 31 de marzo, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.