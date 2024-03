Por Beatriz Prieto |

La cuarta gala semanal de 'Supervivientes 2024' quedó marcada por el fuerte temporal que azotaba Honduras y que obligó a trasladar de ubicación a los concursantes de Playa Limbo, separados desde la fuerte discusión entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez del pasado martes 26 de marzo. A pesar de la tensión de entonces, ambos concursantes se reencontraron durante la gala con Jorge Javier Vázquez y, en pleno directo, protagonizaron una reconciliación cordial, con ciertos matices por ambas partes.

Kiko Jiménez y Laura Matamoros durante su discusión en plena gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Matamoros concluyó la cita del martes con deseos de abandonar el reality, razón por la que, donde estuvo hasta este jueves 28 de marzo. El programa conectó tanto con ella como con sus compañeros, Lorena Morlote y Jiménez, quien se disculpó con la audiencia y con el programa por lo ocurrido en ' Supervivientes: Tierra de nadie ', mientras la madrileña se mostraba reticente a retomar la relación con el andaluz. A pesar de sus palabras,, después de compartir un cariñoso abrazo con Morlote.

"Si tengo que convivir con Kiko, lo haré, lo único que ya desde luego no voy a confiar en él", declaró la madrileña, tras lo cual Jiménez reconoció haber "echado de menos los momentos buenos, los divertidos". "Pasan cosas en la convivencia, es lógico en la convivencia. Se nos fue un poco de las manos, hay que reconocerlo, pero creo que es valiente saber reconducirlo e intentar hablarlo sin provocar ninguna discusión", manifestó el superviviente ante su compañera. El andaluz declaró además que "hemos hecho muy buena piña los tres, hemos estado dos días sin ti y se notaba que no estabas".

"Se fue de madre"

"También uno piensa y recapacita, no merece la pena ponerse así", añadió Jiménez, consciente de que lo ocurrido no les había ido bien a ninguno de los dos. Fue entonces cuando Matamoros subrayó la confianza que había depositado en él al contarle ciertas cosas personales, razón por la que "me duele haber confiado en ti y que me fallen en esas cosas, me parece muy feo, una traición". "Está bien hablar las cosas, en su momento te pedí perdón y se fue de madre, pero yo de cero contigo no puedo empezar", se sinceró la madrileña.

Lejos de estar en desacuerdo, Jiménez aseguró que "te entiendo": "Las cosas no se olvidan, porque duelen, lógicamente. A mí también me han dolido muchas cosas y me parece innecesario haber llegado a ese extremo. Un problema de la convivencia tiene que quedar en eso, no extrapolarlo a cosas de fuera o problemas personales". Finalmente, animados por el presentador y en medio de su ambiente conciliador, Jiménez y Matamoros firmaron la paz con un abrazo, al que sumaron también a Morlote.