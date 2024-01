Por Beatriz Prieto |

La noche del sábado 27 de enero, el programa 'Col·lapse' de TV3 recibió en plató a Pedro Piqueras quien, además de hacer gala de su modesto catalán, también demostró sus dotes artísticas tocando el piano y cantando "My Way" para la audiencia. Todo ello como parte de una entrevista en la que, aparte de hablar de su reciente jubilación, también se sinceró sobre cómo había llevado las imitaciones sobre él que tan populares se hicieron.

Ricard Ustrell entrevista a Pedro Piqueras en 'Col·lapse'

El presentador Ricard Ustrell quiso saber cómo Piqueras había enfrentado las críticas por ser "muy catastrofista", momento en el que el invitado señaló, con humor, que. El manchego señaló al programa 'APM?', donde se hizo "una tira donde yo decía apocalíptico, terrible, dantesco y algo más, pero cada cosa era buscada, salía más gordo, en otra con más pelo...". ". Oye, da lo mismo. La ficción persevera", valoró Piqueras.

"Cuando ocurrió, a mí esto me preocupaba. Soy un tipo serio, en un formato serio, muy equilibrado, y pasar a la historia como el tío del 'apocalíptico', me fastidiaba", confesó el periodista. Piqueras incluso reconoció haber recibido algún que otro grito con la palabra en plena calle, especialmente entre los jóvenes, antes de recordar una visita a Los 40 Principales para una entrevista. "Estaba una persona que me imitaba habitualmente: Raúl Pérez. Mi imitador oficial, por decirlo de alguna manera", relató Piqueras, quien calificó al humorista de "tipo estupendo".

"Tómalo como un premio"

"Entro allí y digo: '¿Quién es el cabrón que me imita?'", relató el expresentador, antes de recordar a Pérez, "haciéndose pequeñito". "Ahora somos muy amigos", desveló Piqueras, hasta el punto de que el humorista, "el fin de semana pasado vino a comer a casa". De hecho, el periodista habló de cómo cambió su opinión con el tiempo sobre las imitaciones, tras una conversación con Paolo Vasile, ante el que reconoció que "me preocupa esto de las imitaciones".

"No es tan grave, tómalo como un premio", le recomendó el exdelegado de Mediaset España. "Empecé a pensarlo y, la verdad, creo que sí es un premio, porque hay mucha gente joven que no ve los informativos", confesó Piqueras, al que "mucha gente me conoce por esas historias, es curioso. Y, además, con mucho cariño". "En el fondo, no tengo que estar tan enfadado por aquello. De hecho, ya no lo estoy", remató el expresentador.