El jueves 21 de diciembre fue un día muy especial para 'Informativos Telecinco': Pedro Piqueras se ponía al frente de la edición nocturna por última vez, para empezar su jubilación. Una emisión que arrancó con normalidad y concluyó con una emotiva y breve despedida del periodista ante la audiencia, a la que se sumó, fuera de cámaras, la despedida de sus compañeros de Mediaset España, ante los que Piqueras ya no pudo contener las lágrimas.

Los trabajadores de Mediaset España arropan a un emocionado Pedro Piqueras

El manchego estuvo muy arropado a lo largo de su última jornada en la compañía, hasta el punto de que contó con una "escolta" en su último trayecto a plató, donde, cuya aparición ya desató sus primeras lágrimas. Ambos compañeros se fundieron en un cariñoso abrazo y, ya tras concluir 'Informativos Telecinco',que lo esperaban en el pasillo central de las instalaciones.

A lo largo de un trayecto que lo llevó al plató de 'Vamos a ver', el periodista saludó, abrazó y recibió el cariño de todos los que acudieron a despedirlo. Ya en su destino final, los compañeros de Piqueras habían organizado una fiesta en su honor, momento en el que el manchego lanzó un emotivo discurso en el que estuvo a punto de llorar en varias ocasiones. "Es difícil para mí ahora mismo decir algo coherente. Lo único que puedo decir es que es una pasada todo esto. Os lo agradezco... infinitamente", arrancaba Piqueras, con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas.

Pedro Piqueras recibe el cariño de todos sus compañeros a la salida de su último Informativo #GraciasPiqueras > https://t.co/MstnS0hs9g pic.twitter.com/qrHLYurizs — Informativos Telecinco (@informativost5) December 21, 2023

"Habéis sido mi vida"

"Al cabo de dieciocho años en esta casa, la verdad es que habéis sido mi vida", dedicó el periodista, emocionado, antes de deshacerse en elogios hacia sus compañeros y su "espíritu increíble" en medio de una época tan complicada en el mundo de la información. Un discurso en el que también hubo espacio para las bromas y con el que Piqueras destacó lo mucho "que he crecido, no solo en aspecto periodístico", a lo largo de una larga carrera "de dientes de sierra que me ha hecho a aprender".

De ella, de hecho, el presentador recordó distintos momentos, como sus orígenes en Televisión Española, donde "tuve un maestro que era un tipo excelente, que era Jesús Hermida", a quien tenía presente en sus días más complicados, al igual que recordó a Pilar Miró. "Muchas gracias y que sepáis que os llevo en mi corazón. Para siempre", dedicó Piqueras, quien también recibió el skyline de Singapur que lo había acompañado de fondo desde hace casi dos décadas.