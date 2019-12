Las 10 peores series de 2019, según la redacción de FormulaTV

Una vez más, con la llegada del fin de año toca hacer balance de todo lo bueno y malo sucedido. En el panorama televisivo también se valora qué producciones han logrado ganarse el aplauso del público y cuáles no han pasado la criba de los espectadores. Conseguir el aprobado no es una tarea sencilla, sobre todo cuando nos encontramos con un amplio catálogo de series. Así pues, en la actualidad, tenemos a nuestro alcance ficciones de todos los tipos, por lo que cuesta elaborar un producto que destaque por su originalidad. No obstante, existen otros parámetros que son mucho más importantes a la hora de evaluar un proyecto televisivo.

10 Por trece razones

Un primer episodio que capte nuestra atención, calidad técnica, ambientación adecuada,, personajes bien construidos, guiones elaborados y coherentes o actuaciones convincentes son algunos de los. Por desgracia, no todos los estrenos y las nuevas temporadas que se han producido en 2019 han conseguido alcanzar alguno de estos objetivos. Por todos estos motivos,con las que, para nosotros, han sido. ¿Cuáles son las vuestras?

Timothy Granaderos en 'Por trece razones'

Con su tercera temporada, 'Por 13 razones' ha vuelto a demostrar que ha perdido por completo la esencia de su primera temporada, esa tanda de episodios que nos mantuvo enganchados a la pantalla desde el primer hasta el último momento. Ya en la segunda mostró muchos signos de debilidad al querer continuar y alargar una historia que ya estaba cerrada. Sin embargo, Netflix le dio una oportunidad más con una tercera ronda de capítulos en los que han intentado aportar un toque de aire fresco con un cambio de ritmo al introducir una nueva muerte. El resultado obtenido ha sido un producto carente de interés, donde los episodios no tienen ritmo y se hacen excesivamente largos. Las cifras deben ser buenas porque todavía nos queda una cuarta temporada.

9 Secretos de Estado

Miquel Fernández, Miryam Gallego y José Luis García Pérez en SEcretos de Estado'

Con Miryam Gallego a la cabeza del elenco y una historia que apuntaba a tramas repletas de interesantes conflictos con la política como tema principal, 'Secretos de Estado' se presentaba como una de las principales apuestas de Telecinco este año. Sin embargo, el producto con el que nos encontramos fue una serie poco potente y nada sorprendente, donde las relaciones amorosas restaban protagonismo a la política. Así pues, aunque la base era buena, la idea estaba mal ejecutada y los conflictos mal desarrollados, el guion carecía de coherencia y algunos diálogos resultaban poco creíbles. Además, los datos de audiencia registraron el descenso progresivo que vivió la ficción, demostrando que los espectadores no lograron engancharse a los secretos y conspiraciones de esta serie.

8 45 revoluciones

Carlos Cuevas en '45 revoluciones'

Aunque llegaba con la intención de aportar algo nuevo y dispuesta a revolucionar la pequeña pantalla, '45 revoluciones' ha sido uno de los grandes fracasos de la temporada tal y como han reflejado las audiencias. Ambientada en los años 60, amor, celos, amistad y mucha música eran los ingredientes principales, por lo que la premisa de la que partía la ficción protagonizada por Carlos Cuevas no era del todo mala, pero la ejecución ha sido completamente fallida. El primer episodio ya era una muestra de que nos vendía más de lo que finalmente iba a ser, quedando en un capítulo a medio gas y que para nada llamaba la atención. De este modo, aunque tenía buenos personajes y una buena ambientación, le ha faltado arriesgar de verdad para poder marcar ese antes y después en la ficción nacional. Sí que es cierto que ha marcado un precedente: hacía tiempo que no veíamos a una cadena aguantar en emisión una serie con esos paupérrimos datos de audiencia.

7 Alta mar

Ivana Baquero, Eloy Azorín y Alejandra Onieva en 'Alta mar'

Una de las novedades de Netflix de la temporada fue la ficción española 'Alta mar', una serie de intriga y misterio ambientada en un enorme transatlántico de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor. La plataforma de vídeo bajo demanda apostaba por este proyecto para el que han contado con un elenco formado por rostros habituales de la pequeña pantalla, además de emplear una escenografía y una ambientación muy cuidadas. Todos estos ingredientes auguraban un gran resultado, pero la falta de un ritmo continuado y la presencia de diálogos carentes de interés en algunos momentos han lastrado el producto final. Tampoco ha ayudado que la trama repita la misma fórmula vista en otras ficciones.

6 Grand Hotel

Roselyn Sánchez y Demián Bichir en 'Grand Hotel'

Basada en 'Gran Hotel' y con Eva Longoria como productora, la cadena estadounidense ABC estrenaba este año 'Grand Hotel. Aunque el título era el mismo que la serie española, la ambientación cambiaba por completo en un intento de reinventarse y ofrecer un producto diferente. Así pues, la historia se desarrolla en la actualidad en Miami Beach y se centra en los secretos de los Mendoza, propietarios del último hotel familiar de la costa de Miami. El primer capítulo tiene un gran arranque, el problema radica en que, con el paso de los episodios, la historia comienza a desinflarse y a asemejarse más a las típicas telenovelas. De hecho, la ficción fue cancelada por los bajos índices de audiencia obtenidos.

5 Justo antes de Cristo

Xosé Touriñán y Julián López en 'Justo antes de Cristo'

Hacer comedia no es nada sencillo, sobre todo si quieres hacer reír a los espectadores sin caer en el absurdo y en los tópicos. 'Justo antes de Cristo' proponía una idea quizá un tanto surrealista con un elenco encabezado por Julián López, lo que ya suponía un aliciente para los fanáticos del humor defendido por el actor manchego. Sin embargo, el producto final es un conglomerado de aspectos positivos y negativos, lo que hace que no sea del agrado de todos. Asimismo, intentar partir del drama para generar la comedia es una fórmula vista en otras ocasiones, pero no siempre resulta efectivo, como en este caso, donde el guion y los gags son irregulares. Algunos de los personajes secundarios parecen forzados y un tanto exagerados, pues muchas veces beben de un exceso de gestualidad para intentar provocar la risa, consiguiendo el efecto contrario.

4 Charmed

Protagonistas de 'Charmed'

Aunque la primera temporada ya fue una decepción para los que un día fueron seguidores acérrimos de la serie original, la nueva versión de 'Embrujadas' estrenaba este año su segunda temporada. Con la misma base que la protagonizada por Shannen Doherty, Alyssa Milano, Holly Marie Combs y Rose McGowan, es decir, tres hermanas con poderes mágicos que combaten el mal, este reboot volvía a intentar ganarse el aprecio del público con nuevas tramas. Sin embargo, una vez más, vuelve a pecar de los mismos errores, muchos de ellos basados en la ausencia de valores y aspectos que eran la esencia de la ficción original (que, por otro lado, quizás teníamos algo idealizada), como los lazos familiares, la presencia de demonios o un mayor protagonismo a los elementos mágicos como el famoso Libro de las Sombras.

3 Toy Boy

Jesús Mosquera y Cristina Castaño en 'Toy Boy'

El thriller que parte de una misteriosa muerte es uno de los géneros más explotados en la pequeña pantalla. Se trata de una fórmula que busca captar la atención del espectador y engancharle para que continúe viendo la serie hasta resolver cada uno de los misterios que se esconden detrás de cada trama. 'Toy Boy' pretendía seguir esta táctica, pero todos los demás aspectos que la envuelven no han contribuido a lograr el propósito marcado. El guion se caracterizaba por un ritmo lento y aburrido, mientras que muchas de las tramas eran previsibles, lo que no ayudaba a mantener el interés. Además, a excepción de Cristina Castaño, el resto de las interpretaciones carecen de credibilidad y parecen forzadas. A esto le sumamos que no se ha explotado al máximo su principal valor diferencial, la sexualidad del mundo del striptease.

2 Pretty Little Liars: The Perfectionists

Janel Parrish y Sofia Carson en 'Prettye Little Liars: The Perfectionists'

'Pretty Little Liars' fue una de esas series que logró generar una gran expectación y cosechar una legión de seguidores, motivo por el que sus creadores decidieron darle una continuación a través de una nueva historia y personajes en 'Pretty Little Liars: The Perfectionists' manteniendo la presencia de dos de los rostros del elenco original, las actrices Janel Parrish y Sasha Pieterse. También se conservó a su creadora, que ha estado al frente de esta nueva versión. Sin embargo, todos esos esfuerzos no han sido suficientes para repetir la misma fórmula del éxito. A esta ficción le faltaba el carisma de sus protagonistas predecesoras, además de ofrecer algo diferente que consiguiera sorprender. En su lugar, hemos tenido un amalgama de tramas enrevesadas y complejidades tecnológicas que al final de la serie original ya habían perdido frescura y cualquier ápice de verosimilitud, si es que alguna vez lo hubo.

1 Dilema

Renée Zellweger en 'Dilema'

No siempre Netflix consigue dar en la diana, como ha pasado con 'Dilema'. Contar con una actriz de la talla de Renée Zellweger no ha sido suficiente para salvar de la quema esta ficción. La serie pretendía explorar las reacciones en cadena que tienen lugar cuando personas nobles y de buen corazón realizan actos inapropiados y deleznables, un argumento a primera vista interesante, pero que no ha tenido un desarrollo adecuado para lograr convencernos. Además, a nivel técnico no ha alcanzado la calidad que siempre esperamos de los proyectos que cuentan con el sello Netflix.