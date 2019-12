Los 10 momentazos televisivos de 2019, según los redactores de FormulaTV

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina. El año 2019 está a punto de llegar a su fin y ha sido un año cargado de emociones de todo tipo. Como cada año, muchos acontecimientos se han convertido en noticia y nos han acompañado durante días a través de la pequeña pantalla. Pero no todo son las noticias. Estrenos de series, finales, grandes momentos en programas de entretenimiento, despedidas o eventos políticos a la altura de las circunstancias han destacado a lo largo de los últimos doce meses.

Nuevas ediciones de formatos como ' Supervivientes ', que esta edición contó con rostros tan esperados como Isabel Pantoja ; niños prodigio que hemos descubierto gracias a talent shows y actitudes surrealistas de actores en entregas de premios que quizá nunca entenderemos.

En FormulaTV hemos dado un repaso a todo lo que ha ocurrido durante el año y que las cámaras han estado ahí para grabar y hemos recopilado en una lista los mejores momentos que hemos vivido gracias a la televisión, desde el bote que se llevaron Los Lobos en '¡Boom!' hasta el adoquín que sacó Albert Rivera en pleno debate electoral antes de las elecciones de noviembre. ¿Cuál ha sido tu favorito?

1 Los Lobos de '¡Boom!' consiguen el bote

Los Lobos en '¡Boom!'

El primer momentazo de la lista tiene como protagonistas a un grupo de hombres que nos han acompañado casi todas las tardes durante más de dos años. Se trata de Los Lobos, integrantes del grupo de concursantes de '¡Boom!' que ha conseguido un Récord Guiness al convertirse en los que más programas consecutivos han aguantado dentro de un formato de entretenimiento. Y, después de tantos programas, ¿qué era lo que más esperaban los seguidores del programa? Que se llevaran el bote que habían acumulado. No fue hasta el 8 de julio de 2019 cuando Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Manu Zapata y Alberto Sanfrutos respondieron correctamente a todas las cuestiones y se llevaron 6.689.700 euros. Nada más y nada menos.

2 Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019'

Isabel Patoja en 'Supervivientes'

Sería impensable que Isabel Pantoja, con todo lo que nos ha dado siempre, pero sobre todo durante estos dos últimos años, no estuviera en esta lista. Una de las noticias que más sorprendió a España fue la confirmación de la tonadillera como concursante de 'Supervivientes 2019'. Como no hemos podido elegir un único momentazo que nos haya regalado en los dos meses que se ha tirado en la isla, hemos decidido recogerla a ella misma con su fuerza, sus bajones, sus míticas frases que no podíamos dejar de escuchar, las peleas, los llantos, sus tira y afloja con sus compañeros e incluso la desolación que sintió y nos transmitió cuando recibió la mala noticia de que tenía que abandonar por problemas de salud. No dudamos que si todo hubiera seguido su curso natural, podría haberse convertido perfectamente en la flamante ganadora de la edición.

3 Hugo Molina y su tambor ('Got Talent España 2019')

Hugo Molina y su padre en la final de 'Got Talent España'

Diciembre está siendo un mes de emociones fuertes. El lunes 16 se celebró la final de la quinta temporada de 'Got Talent España' y Hugo Molina se llevó los veinticinco mil euros del premio y se convirtió en el ganador más joven de la historia del programa con solo dos años. El niño apareció en la primera audición de la edición para demostrar su talento con el tambor y ya logró encandilar a todo el público y al jurado y su actuación se viralizó de manera inmediata. En la semifinal volvió a tocar y se llevó el Pase de Oro de la noche y para la final se aprendió una canción completamente nueva para él, un villancico. Aunque su número se grabó antes para no perturbar el sueño del pequeño, fue su padre el que se subió al escenario y el encargado de recibir el premio.

4 Las cagadas y sustos de María Patiño

María Patiño en 'Socialité'

Si un día estás de bajón y no te apetece hacer nada, solo busca un vídeo con los mejores momentos que nos ha regalado María Patiño en todos los programas en los que participa y notarás la mejoría inmediata. Para muchos es muy divertida, para otros, poco profesional. El caso es que siempre consigue sacarnos una sonrisa –y una carcajada la mayoría de veces- con sus particularidades. María Patiño se lleva la palma en lo que a cagadas en directo se refiere. Nada mejor como ese gran disgusto que se llevó al enterarse de que Bradley Cooper, su amor platónico, y Lady Gaga se iban a vivir juntos. Y que, por cierto, pronunció mal el nombre del actor llamándole "Branley". O el ya mítico "Beyonsebe" que soltó por su boca al dar paso a una noticia de Beyoncé y el "Nicky Millá", con su acento y todo, en lugar de "Nicky Minaj". Y ya si hablamos de los sustos, para qué queremos más. Por destacar dos, recordamos el que recibió en 'Socialité' el día después de Halloween, cuando un hombre disfrazado del protagonista de "Scream" le persiguió por todo el plató y ella no podía dejar de correr ni de gritar. O el de su propia sombra, que no pudo evitar dar un salto y gritar al pensar que alguien –que era ella misma- estaba detrás de ella.

5 Yolanda Ramos en 'MasterChef Celebrity'

Yolanda Ramos en 'MasterChef Celebrity'

Igual que ocurría con Isabel Pantoja en 'Supervivientes', el alma de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity' ha sido, sin ninguna duda, Yolanda Ramos. Desde el primer día nos ha regalado horas de risas que no tienen precio. Ya en la primera entrega de la temporada se convertía en protagonista por, nada más y nada menos, tomarse una copa de vino mientras Saúl Craviotto, ganador de la anterior, les daba consejos para llevar mejor su paso por el programa. O quién no recuerda esa magnífica frase que ya hemos incorporado a nuestro diccionario usual: "Prefiero tirarme un pedo antes que llorar". O ese arroz que parecían kikos de lo duros que estaban los granos versus su último arroz, demasiado quemado, sin término medio. O esos momentos de tensión con Los Chunguitos, o su expulsión, una de las más tristes de la edición. Sería imposible elegir solo uno, ¿no creéis?

6 César Vicente en 'Los 40 Music Awards'

César Vicente y Ester Expósito en 'Los 40 Music Awards'

Algo muy extraño sucedió en la gala de 'Los 40 Music Awards'. Estos premios de la música se celebraron en el WiZink Center el 8 de noviembre y nos dejaron momentazos que no podían faltar en esta lista. Pasado el ecuador del ranking llegamos a César Vicente, que ha alcanzado la fama gracias a su papel en "Dolor y gloria" de Almodóvar. El chico saltó al escenario junto a Ester Expósito para entregar el premio a la mejor canción española del año. Con la camisa medio abierta y una sonrisa de oreja a oreja, Vicente dio señales de que algo no iba bien cuando nada más llegar gritó: "Los que vengan de after, que saluden". Estaba claro que no estaba en un estado normal y mucho menos como hay que estar en estos casos, y es que no sabía ni elaborar una frase que tuviera sentido en ese contexto, ni tampoco fue capaz de leer correctamente el nombre del ganador. Las redes sociales se llenaron de críticas hacia el actor por su aparente y supuesto estado de embriaguez y de halagos hacia Expósito, que supo reconducir la situación con mucho talante, y eso que no era para nada fácil.

7 El Premio Iris de 'Sálvame'

Belén Esteban recoge el Premio Iris de la Crítica para 'Sálvame'

El lunes 18 de noviembre se celebraron en Madrid los Premios Iris 2019. El premio de la Crítica fue para 'Sálvame' y Belén Esteban fue la encargada de recibirlo. Si este galardón ya es un momentazo por sí solo, el discurso que dio la colaboradora encima del escenario de los Cines Kinépolis de Pozuelo de Alarcón ya es de otro nivel. Sacando a relucir la naturalidad que le caracteriza, anunció que llevaba una chuleta antes de comenzar a lanzar pullas a la Academia de Televisión porque "han tenido que pasar once años" para que el organismo diera algún reconocimiento al programa. Después de agradecer a todo el mundo su apoyo y de poner por las nubes al formato de Telecinco, quiso finalizar invitando a todo el mundo a que viera 'Sálvame' para conocer a cada uno de ellos mucho más de cerca.

8 La emotiva despedida de Frank Blanco de 'Zapeando'

Frank Blanco dice adiós a 'Zapeando'

A finales de agosto de 2019, 'Zapeando' sufría el cambio más grande se su historia. Frank Blanco, su presentador desde que arrancó allá por noviembre de 2013 decía adiós para siempre reconociendo que le hubiera gustado estar presente en el programa 2.000. Aunque había dicho que no quería nada que fuera similar a una despedida, no pudo evitar dirigirse tanto a sus compañeros como a la audiencia para agradecer todo lo vivido durante todos estos años. Empezó el discurso emocionado y lo terminó de la misma manera, con lágrimas en los ojos, igual que casi todo el equipo del programa. Con el objetivo de dar nuevos pasos en su vida profesional pero sin olvidar la que ha sido su segunda casa, Frank Blanco enseñaba un tatuaje que se había hecho en el tobillo representando al formato: una Z.

9 Los 2.000 programas de 'El Intermedio'

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés en la celebración de los 2.000 programas de 'El intermedio'

Un programa que sí que ha llegado ya a los 2.000 programas ha sido 'El intermedio'. Y lo ha hecho en abril de 2019. Todo el equipo se trasladó hasta la sala Florida Retiro el 4 de abril para homenajear al formato de laSexta y darle el reconocimiento que se merece después de más de trece años en antena. La celebración fue más divertida que emotiva y empezó con El Gran Wyoming cantando junto a Miguel Ríos encima del escenario el tema "Bienvenidos". El especial estuvo lleno de música, y es que Amaral y Ana Belén también acudieron para cantar. Otros rostros conocidos de diferentes ámbitos nacionales asistieron a la fiesta y colaboraron, desde Manuela Carmena o Zapatero hasta Andreu Buenafuente o Antonio Banderas, entre otros. ¡A por otros 2.000 más!

10 El momento del adoquín de Rivera en el 'Debate electoral 4-n'

Albert Rivera en el 'Debate electoral 4-n'

La política ha sido uno de los temas más candentes del año, sin ningún tipo de dudas. Las dos elecciones que se han celebrado en España, primero en mayo y después en noviembre por falta de apoyos para Pedro Sánchez, han mantenido a todo el país en vilo y la situación actual continúa haciéndolo. Para la pequeña pantalla, esto se traduce en debates electorales en todas las cadenas para ver quién emite el mejor de todos. En el que se celebró en laSexta antes de las segundas elecciones, pasaron muchas cosas dignas de destacar. Desde el "mamadas" en lugar de "manadas" de Pablo Iglesias, hasta la pelea por los sobres llenos de dinero de Pablo Casado y Albert Rivera. Pero el momento que más llamó la atención de los espectadores fue uno protagonizado por Rivera: el que era líder de Ciudadanos sacó un adoquín para mostrar a sus oponentes las agresiones que se estaban viviendo en Cataluña por la sentencia del Procès. No tardó en convertirse en meme y en inundar las redes sociales la imagen de Rivera con el trozo de ladrillo. Y hoy en día, más de un mes después, sigue apareciendo por Twitter.