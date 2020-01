Carlota Corredera apoya a Paz Padilla en su enfrentamiento con Ylenia: "El feminismo es ser libre y no juzgar"

Los espectadores de 'Sálvame' fueron testigos el pasado 7 de enero de una tensa disputa entre Ylenia y Paz Padilla sobre feminismo: "Lo que digo es que no nos dejemos llevar por una sociedad en la que nos dicen que hay que ser igual, hay mujeres que deciden de forma inteligente dedicar su vida a otra cosa", la humorista admitía arrepentirse de no haber querido renunciar a ser "Paz Padilla" y que debido a eso ha sacrificado muchos momentos con su hija, algo que la creadora del "tiki tiki" no comprendía en absoluto.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

El tema volvió a surgir de nuevo en 'Sálvame' con la visita de Geles Hormedo en la sección "Con M de Mujer". En esta ocasión, la presentadora, Carlota Corredera quiso aportar su granito de arena a la postura que defendió Paz Padilla el día anterior. "Su caso es excepcional porque ha criado sola a su hija. Lo ideal es que la pareja concilie para que no se pierdan nada de su hijo", apuntó la gallega.

La conductora del programa entiende que hay que respetar si una mujer decide quedarse en casa y se siente realizada y a gusto al dedicarse a su familia, definiendo de este modo lo que significa para ella el término "feminismo": "Para mí el feminismo es ser libre y no juzgar a las que hagan lo que tú no harías".

"Hablemos de nosotras"

En medio de este debate, cabe tener en cuenta que la presentadora de 'Sálvame' publicó hace unos meses un libro relacionado con el feminismo. Es su segunda obra y en ella Corredera recoge testimonios de hombres y mujeres sobre temas como la igualdad, la conciliación social, la violencia machista o la crianza de los hijos.