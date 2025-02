Por Pablo Fernández Pérez | |

María Patiño y Belén Esteban son dos de los rostros televisivos mas conocidos y queridos de este país. Su larga etapa en 'Sálvame', de Telecinco, les posicionó como absolutas celebridades de la televisión e, incluso, después de haber dejado el programa de Mediaset, siguen estando presentes en su pequeño 'Ni que fuéramos Shhh'. El pasado 14 de febrero, ambas presentadoras visitaron 'La noche golfa', de Telemadrid, y hablaron de su salida de Telecinco y de su posible incorporación a la pública.

Belén Esteban, María Patiño y Miguel Lago

, comenzaba Belén Esteban, ante la sorpresa de la propia María Patiño., confirmaba Esteban, a lo que Miguel Lago , el presentador del programa, decía: "Madre mía, lleva grabada la fecha, la lleva grabada". Después, la madrileña continuaba: "Es verdad quepero yo en esa época estaba mejor, María se lo tomó más en serio. Cuando empezamos 'Ni que fuéramos' se cambiaron los papeles: a mí me costó más volver y a ella no"., confesaba Esteban.

Por su parte, María Patiño decía: "Yo siempre lo digo, el tema del despido es algo que yo ya había vivido anteriormente, a mí lo que me dolió era encender la tele y sentir que no estábamos, que estaba vetada nuestra existencia". Además, aseguraba haber ido al psicólogo después del despido para aceptar que hay cosas que nunca van a tener explicación, "se aceptan, se afrontan, te levantas y sigues". "No entendía el por qué no existía hemeroteca. Nos pixelaban como si fuésemos menores, desaparecidas", comentaba Patiño. Al final, incluía la siguiente reflexión: "Eso nos victimizó y provocó que el público nos abrazase (...) había señoras por la calle que me increpaban por la calle y, luego, me empezaron a pedir que si me podían abrazar. Ahí me planteé que algo estaba pasando".

Abiertas a cualquier oferta

Al despedirse de Miguel Lago, las dos invitadas hicieron hincapié en lo grande que era el plató de 'La noche golfa' comparado con el de 'Ni que fuéramos'. En ese momento, Lago dejó caer que se tendrían que volver a acostumbrar a estos platós tan grandes de la tele pública, atendiendo a los rumores del salto de ambas a Televisión Española. "Nosotros estamos abiertos a todo. Nos llaman de cualquier sitio y allí estamos, somos como la mosca cojonera. Donde nos llamen, vamos", decía Esteban, sin dar pistas sobre si los rumores eran o no ciertos. Patiño, por su lado, finalizaba con: "Lo que no vamos a hacer es quedarnos en casa y lo hemos demostrado".