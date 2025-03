RTVE apuesta por Aitor Albizua como presentador de las tardes de La 1 con Belén Esteban y María Patiño

Por Redacción | |

Radiotelevisión Española continúa trabajando en perfeccionar su fórmula para conquistar a la audiencia de las tardes. Tras la despedida de la serie diaria 'La Moderna', próximamente dirá adiós el concurso 'El cazador', dejando un hueco en la parrilla de La 1. Como ya confirmó José Pablo López, presidente de la Corporación pública, se encuentran preparando un magacín vespertino que llegará en la primavera de 2025. Teniendo en cuenta que la estación comienza el jueves 20 de marzo, su estreno podría estar más cerca de lo que pensamos.

María Patiño y Belén Esteban en 'La revuelta'

Por el momento, RTVE solo ha confirmado que será ", que combinará el entretenimiento y potenciará el papel que la televisión pública nunca debió perder: la compañía a los espectadores en sus casas". Oficialmente, no se ha comunicado ni la productora ni el equipo que liderará este proyecto, pero es un secreto a voces.

La Osa Producciones Audiovisuales (antes Fabricantes Studio), la reformulada compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, estaría detrás de este formato que podría tener ya atado a su presentador. Según avanza El Televisero, Aitor Albizua volverá a las tardes de La 1 tras 'El comodín' para ponerse al frente de un magacín de entretenimiento, que Marc Giró ('Late Xou') rechazó conducir. El espacio también contaría con Belén Esteban y María Patiño, dos rostros ligados al universo Mediaset con el desaparecido 'Sálvame', que saltarían de 'Ni que fuéramos Shhh' en Ten a la cadena pública.

Más 'Cifras y letras'

Su fichaje por la tardes de La 1 no implicaría que Albizua abandonase su exitoso access prime time en La 2. Está previsto que el presentador vizcaíno pueda compaginar el magacín con 'Cifras y letras', ya que no coinciden en franja de emisión y el concurso de Atomis Media no es en directo. Con este proyecto, RTVE pondría en valor su papel en la pequeña pantalla tras formatos como Benidorm Fest o 'Telepasión'.