Las picantes declaraciones de la ex de Isaac ('La isla de las tentaciones') en 'Socialité': "La tiene gigante"

Tras el estreno de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' el pasado jueves 21 de enero y la posterior filtración de imágenes explícitas en las que Marina García mantenía relaciones con Isaac Torres, uno de los solteros, la rápida afinidad entre ambos en el reality ha generado un creciente interés que ha llegado a 'Socialité' en la mañana del sábado 23 de enero. El programa de María Patiño, de hecho, tuvo la oportunidad de hablar con una expareja del ahora tentador, Adela, que no dudó en destapar algunos de los secretos más provocativos de Torres.

'Socilité' emite las palabras de Adela sobre Isaac, soltero de 'La isla de las tentaciones 3'

"Es un chico maravilloso, es una persona con muy buen corazón", comentaba la exconcursante de 'Super Shore', programa en el que conoció a Torres, en una conversación telefónica con el programa de Telecinco. "A ver, la tiene gigante, ¿vale? Eso te lo digo yo", confesaba Adela, quien matizaba sin tapujos que "para mi gusto, pues no me gustan así los penes". Además, la exnovia de Torres tampoco se cortó a la hora de compartir algunas de las relaciones que había mantenido con el soltero.

"Pues oye, mira, echamos un polvo y tan amigos, ¿me entiendes? Un polvo no se le niega a nadie, como se dice", declaraba la expareja de "el lobo". "No parábamos de salir de fiesta y ligábamos tanto con tíos, como con tías, como con todo", añadía Adela, antes de reconocer que "luego nos acaba gustando todo el mundo y queremos a todo el mundo y nos queremos liar con todos". Unas palabras a las que el programa de María Patiño sumó las declaraciones del padre del tentador, que tampoco tuvo problemas en hablar por teléfono de las dotes de su hijo a la hora de ligar.

"Tiene un cúmulo de cosas que enganchan"

"Yo siempre he dicho que tenía el don. Esto le pasaba ya con trece, catorce años, que iban chicas de diecisiete, dieciocho, diecinueve años detrás de él. Tenía catorce y dices: 'Algo tiene, ¿no?'", declaraba el padre del tentador al programa. "No es de tener muchas novias. Ha tenido muchas, muchísimas amigas y demás", manifestó el padre de Isaac. "Que es un poco golfillo en ese aspecto, tiene el picantillo ese que os gusta a las mujeres", confesaba el progenitor, quien aseguró que su hijo "no es un diez, igual, en nada, pero es un nueve en todo". "Tiene un cúmulo de cosas que enganchan, y más cuando lo conoces", elogió el padre del tentador.