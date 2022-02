Durante la tarde del 19 de febrero de 2022, 'Viva la vida', el formato presentado por Emma García, recibió una ristra de críticas por una entrevista a Ramón Santiago Jiménez, uno de los cuatro asesinos confesos de la joven Sandra Palo que ocurrió el 17 de mayo de 2003. Casi 20 años después del brutal asesinato donde violaron en grupo, atropellaron hasta en quince ocasiones e incluso prendieron fuego porque "no terminaba de morirse", el programa vespertino de Telecinco incluía una entrevista "exclusiva" del ahora rapero.

Madre de Sandra Palo en 'Viva la vida'

"Yo participé en todo, en la violación, en el asesinato y en todo, te digo que sí que lo hice porque me lo dijo un juez, yo no lo recuerdo", expresaba el asesino, asegurando también que se encontraba muy arrepentido por lo que hizo. Como es obvio, estas palabras de Ramón Santiago no reconfortaron para nada a María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, que, para más inri, estaba presente en el plató del programa.

Esta situación generó una petición clara para algunos de los usuarios de las redes sociales: la cancelación de 'Viva la vida'. "El programa 'La noria' fue cancelado por fuga de anunciantes por emitir la entrevista a la madre del Cuco, el asesino de Marta del Castillo y ahora 'Viva la vida' dando voz al asesino de Sandra Palo. Ojalá os pase lo mismo, sois bestias", escribía uno de ellos.

Sandra Palo, una joven de 22 años que fue secuestrada, violada en grupo, atropellada y quemada viva.

Hoy en Viva la vida van a dar voz a uno de sus asesinos, Ramón Santiago.

Se les debería caer la cara de vergüenza.#VivaLaVida483 pic.twitter.com/vnqAnMiJR1 — Andrea???? (@atorromm) February 19, 2022

El programa La Noria fué cancelado por fuga de anunciantes por emitir la entrevista a la madre del Cuco el asesino de M. Del Castillo y ahora @VivaLaVidaT5 dando voz al asesino de Sandra Palo

Ojalá os pase lo mismo sois bestias #VivaLaVida483#APOYOROCIO19F — ???? Pink keity???????????????????????? (@JohnyLe99869078) February 19, 2022

Os acordáis como se hundió el programa La Noria después de entrevistar a la madre de uno de los asesinos de Marta del Castillo??

Pues espero que @VivaLaVidaT5 tenga la misma suerte después de entrevistar a uno de los asesinos de Sandra Palo.

Fin. #VivaLaVida483 — La Loca ????????? (@LaLocaDeLaTele1) February 19, 2022

A Sandra Palo, una chica de 22 años con una discapacidad intelectual, la secuestraron, la violaron por turnos, la quemaron comprando un euro de gasolina y atropellaron hasta en quince ocasiones.

HOY, TELECINCO VA A ENTREVISTAR A UNO DE LOS CULPABLES.

Increíble... #VivaLaVida483 pic.twitter.com/J2OUStYS8A — Tabarnia BCN (@Tabarnia_Yeah) February 19, 2022

No, no se puede tolerar que un programa entreviste y promocione la música de Santiago Ramón, uno de los asesinos más crueles de este país, que con 17 años, violó, quemó viva y atropelló a Sandra Palo de 22 años@DelGobVG @telecincoes @mediasetcom#ViolenciaMachista#VivaLaVida483 — Marian Lozano (@marian65x) February 19, 2022

Telecinco entrevistando a uno de los monstruos que a la joven Sandra Palo, con 22 años y con una discapacidad, la torturaron de formas vomitivas, hasta asesinarla despues, atropellandola hasta en 15 veces.

La telebasura en esté país no tiene límites.

SINVERGÜENZAS#VivaLaVida483 — ???????? ???????????????????? ???????? ???????????? ???????? (@El_LINCE_DE_VOX) February 19, 2022

Hace años en la noria la gente se movilizo y consiguió acabar con el programa , creo que va siendo hora de hacer lo mismo con el programa de @VivaLaVidaT5 #VivaLaVida483 — LAU & MIKEL (@LauyMikel) February 19, 2022

Perdón? Que váis a dar voz a uno de los asesinos de Sandra Palo?

Pero tenéis alguna clase de vergüenza?



De verdad, tenemos que hacer boicot a este programa. No podemos consentir que blanqueen a un asesino. #VivaLaVida483 — Niobe (@Niobene) February 19, 2022

Me puede explicar alguien por qué en #VivaLaVida483 tapan la cara de uno de los asesinos de Sandra Palo pero sí le dan promoción a su música?

Viendo su cara otras mujeres podremos defendernos de un asesino. — La Loca ????????? (@LaLocaDeLaTele1) February 19, 2022

#VivaLaVida483, como blanqueéis a uno de los voladores y asesinos de esta chica no voy a parar de ponerle este tuit a los anunciantes.



No conseguiré nada, pero lo intentaré.



Basta ya de victimizar a todas las víctimas! pic.twitter.com/82RQNgaJ9n — Niobe (@Niobene) February 19, 2022

Su madre, en plató

Tras escuchar la "entrevista exclusiva" al asesino de Sandra Palo, la madre de la joven cruelmente asesinada reaccionó a la misma. "Me da igual si él puede o no vivir u olvidar lo que pasó, yo no puedo porque el asesinato de mi hija fue el más cruel de la historia, le hicieron todo lo peor que se le puede hacer a un ser humano, la violaron, la atropellaron, la quemaron viva, no me vale lo que está diciendo porque mi corazón está roto, lo que le hicieron a Sandra no lo hacen ni los animales como él dice", sentenciaba María del Mar Bermúdez.