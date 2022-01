Terelu Campos ha regresado a 'Sálvame' más de dos años después de que abandonara el programa. La Fábrica de la Tele contactó con ella para que protagonizara, junto a María Patiño, la renovación de 'Sálvame limón' a 'Sálvame Lemon Tea' y así levantar las audiencias. Esto, en un principio, hizo saltar las alarmas sobre si la colaboradora podría continuar su andadura en 'Viva la vida'.

Terelu Campos en 'Sálvame Lemon Tea'

La propia Campos ha sido la encargada de confirmar que seguirá en el magazín de los fines de semana. En su blog de Lecturas, ha explicado que recibió la llamada de uno de los directores de 'Sálvame', quien le quería "ofrecer algo por enésima vez" y, por ello, estaba "cruzando los dedos" para que no le dijera que no. "Al principio me quedo en 'shock' y le digo que sí. La propuesta me entusiasmó, pero tenía que consultarlo con la productora y el director de 'Viva la vida'", cuenta.

Por ello, llamó a Raúl Prieto, de quien afirma que no le puso ningún inconveniente. Tras ello, se puso en contacto con el resto del equipo de Cuarzo: "Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación por que me vaya de 'Viva la vida', cosa que no voy a hacer". Con estas palabras, la hija mayor de María Teresa Campos confirma su continuidad en 'Viva la vida', a diferencia de Carmen Borrego, quien con su regreso a 'Sálvame' no pudo compaginar ambos trabajos, como también hace Kiko Matamoros.

¿Qué pasó con Carmen Borrego?

El pasado 6 de septiembre, Carmen Borrego regresaba a 'Sálvame' después de haberse marchado del formato con una guerra abierta que duró muchos meses. A su llegada, reveló que no podría seguir en 'Viva la vida', pese a que estaba interesada en compaginar los dos trabajos. "Carmen Borrego no se ha ido de 'Viva la vida', está aquí pero podría haber seguido. La productora ha decidido que no", explicaba. Jorge Javier Vázquez se sorprendía, preguntándole si la habían echado. "No, no me han echado. Me han dicho que no querían que se compaginara. [...] Ellos no han querido que continúe".